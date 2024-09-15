У Павлограді росіяни знищили будівлю палацу культури в модерністському стилі

Палац культури "Машинобудівників" у Павлограді на Дніпропетровщині знищений через обстріли росіян.

Про це йдеться у відповіді Павлоградської міської ради на інформаційний запит "Радіо Свобода".

Зазначається, що будівля зруйнована й не підлягає відновленню.

За інформацією з міськради, палац був переданий в комунальну власність міста Павлоградським механічним заводом п’ять років тому. Будівля не використовувалася за призначенням, оскільки потребувала капітального ремонту.

Споруда палацу культури була побудована в стилі модерн 1974 року й розраховувалася на 800 місць. Зовні її оздоблював український художник Іван-Валентин Задорожній, автор відомих монументальних об’єктів, зокрема вітражів на станції київського фунікулера. Він створив для будівлі панно.