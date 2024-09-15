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У Павлограді росіяни знищили будівлю палацу культури в модерністському стилі

Будівля повністю зруйнована й не підлягає відновленню. 

У Павлограді росіяни знищили будівлю палацу культури в модерністському стилі
Будівля Палацу культури в Павлограді
Фото: "Радіо Свобода"

Палац культури "Машинобудівників" у Павлограді на Дніпропетровщині знищений через обстріли росіян.

Про це йдеться у відповіді Павлоградської міської ради на інформаційний запит "Радіо Свобода".

Зазначається, що будівля зруйнована й не підлягає відновленню. 

За інформацією з міськради, палац був переданий в комунальну власність міста Павлоградським механічним заводом п’ять років тому. Будівля не використовувалася за призначенням, оскільки потребувала капітального ремонту.

Споруда палацу культури  була побудована в стилі модерн 1974 року й розраховувалася на 800 місць. Зовні її оздоблював український художник Іван-Валентин Задорожній, автор відомих монументальних об’єктів, зокрема вітражів на станції київського фунікулера. Він створив для будівлі панно.

  • Упродовж останнього місяця Павлоград зазнав кількох атак армії РФ. Так, 15 серпня внаслідок обстрілу постраждав 21-річний чоловік, сталася пожежа в нежитловій будівлі. 6 вересня через атаку загинула одна людина, ще понад 80 були поранені.
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