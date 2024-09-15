Росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини, зруйновані будинки

З лінії фронту евакуйовано 623 людини, у тому числі 129 дітей.

Впродовж доби 14 вересня російська армія атакувала низку населених пунктів Донецької області. Відомо про руйнування та пошкодження житлових будинків.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Богоявленці Вугледарської громади через російські обстріли зруйновано 22 будинки і пошкоджено підприємство.

У Кураховому Покровського району поранено людину, пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки і адмінбудівлю. У Гірнику пошкоджено п'ятиповерхівку і приватні будинки; в Успенівці пошкоджені садові товариства.

У Лимані Краматорського району пошкоджено 3 будинки і 3 нежитлові приміщення. На Костянтинівку росіяни скинули 3 авіабомби — пошкодили підприємство, інфраструктурний об'єкт і 2 лінії електропередач. У Клебан-Бику Іллінівської громади пошкоджено будинок і автомобіль. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.

Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 623 людини, у тому числі 129 дітей.