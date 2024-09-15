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Росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини, зруйновані будинки

З лінії фронту евакуйовано 623 людини, у тому числі 129 дітей.

Росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини, зруйновані будинки
обстріл Донецької області
Фото: Вадим Філашкін

Впродовж доби 14 вересня російська армія атакувала низку населених пунктів Донецької області. Відомо про руйнування та пошкодження житлових будинків.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Богоявленці Вугледарської громади через російські обстріли зруйновано 22 будинки і пошкоджено підприємство.

У Кураховому Покровського району поранено людину, пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки і адмінбудівлю. У Гірнику пошкоджено п'ятиповерхівку і приватні будинки; в Успенівці пошкоджені садові товариства. 

У Лимані Краматорського району пошкоджено 3 будинки і 3 нежитлові приміщення. На Костянтинівку росіяни скинули 3 авіабомби — пошкодили підприємство, інфраструктурний об'єкт і 2 лінії електропередач. У Клебан-Бику Іллінівської громади пошкоджено будинок і автомобіль. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.

Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 623 людини, у тому числі 129 дітей.

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