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Ворог понад 70 разів обстрілював прикордоння Чернігівської, Сумської та Харківської областей

Зафіксовано близько 233 вибухів.

Ворог понад 70 разів обстрілював прикордоння Чернігівської, Сумської та Харківської областей
Фото: Сумська ОВА

На прифронтових територіях Чернігівської, Сумської та частини Харківської області за минулу добу було зафіксовано близько 233 вибухів.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та частини Харківської областей. Всього протягом доби станом на 05.00 15.09.2024 року нараховано 71 обстріл ( 233 вибухи) із різних видів озброєння", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів з боку Росії за минулу добу пошкоджено комунальний та навчальний заклади, приватні будинки.

"Ворог активно застосовує ФПВ-дрони та скиди з БПЛА. Кількість обстрілів дещо зменшилася. Попередньо – без втрат серед цивільного населення", — йдеться у повідомленні.

  • Через обстріли РФ на Сумщині поранено двох мирних жителів, пошкоджено 5 житлових будинків, будинок культури та школу, літню кухню, господарчу споруду, газопровід та ЛЕП. 
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