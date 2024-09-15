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Через обстріли РФ на Сумщині поранено двох мирних жителів

Упродовж минулої доби Росія завдала 217 ударів по території Сумської області. 

Через обстріли РФ на Сумщині поранено двох мирних жителів
обстріли Сумської області
Фото: поліція Сумщини

Минулої доби російська армія завдала 217 ударів по території Сумської області. Під обстрілами опинилися 42 населених пункти.

Про це повідомляє поліція Сумщини.

Внаслідок ворожих ударів поранень зазнали 2 мирних жителів. Пошкоджено 5 житлових будинків, будинок культури та школу, літню кухню, господарчу споруду, газопровід та ЛЕП. 

За даними фактами слідчими поліції розпочаті кримінальні провадження за ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.

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