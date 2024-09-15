Через обстріли РФ на Сумщині поранено двох мирних жителів

За даними фактами слідчими поліції розпочаті кримінальні провадження за ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.

Внаслідок ворожих ударів поранень зазнали 2 мирних жителів. Пошкоджено 5 житлових будинків, будинок культури та школу, літню кухню, господарчу споруду, газопровід та ЛЕП.

Про це повідомляє поліція Сумщини.

Минулої доби російська армія завдала 217 ударів по території Сумської області. Під обстрілами опинилися 42 населених пункти.

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