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Вночі сили ППО знищили одну російську ракету і десять "Шахедів"

РФ запустила по Одеській області дві балістичні ракети "Іскандер-М".

Вночі сили ППО знищили одну російську ракету і десять "Шахедів"
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 15 вересня Сили протиповітряної оборони знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59 і десять ударних безпілотників типу Shahed.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

Усього радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 17 засобів повітряного нападу ворога.

Також РФ запустила по Одеській області дві балістичні ракети "Іскандер-М" із окупованого Криму та одну керовану авіаційну ракету Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл., а також атакувала 14 ударними БпЛА типу Shahed з районів Курська – РФ і Чауда – Крим.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Відбивали повітряний напад зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 10 ворожих БПЛА в у Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та Миколаївській областях.

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