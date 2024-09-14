За добу на фронті відбувся 131 бій, основні зусилля ворог концентрує на Покровському напрямку, – Генштаб

На Покровському напрямку впродовж дня агресор атакував українські підрозділи 41 раз. 36 атак українські захисники вже відбили, ще п’ять боєзіткнень тривають.

За поточну добу відбулося 131 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ про оперативну інформацію станом на 22:00.

По території України сьогодні держава-терорист завдала 63 авіаудари, скинувши при цьому 83 КАБи. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 580 дронів-камікадзе та здійснили понад 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї.

На Харківському напрямку російські терористи тричі штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська. За наявною на цей час інформацією, українські захисники на Харківському напрямку ліквідували та поранили більше семидесяти окупантів, 21 бойову броньовану машину, чотири артилерійські системи, 42 БпЛА, пошкодили один автомобіль та одиницю спеціальної техніки.

Сімнадцять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Колісниківка, Стельмахівка, Лозової та Синьківки підрозділи Сил оборони відбили 14 наступальних дій. Ситуація напружена, триває три боєзіткнення.

На Лиманському напрямку за день російські війська 19 разів атакували українських захисників в районах Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Новосадового, Зарічного, Чернещини, Серебрянки та Тернів. На цей час продовжуються п’ять боєзіткнень.

Активний агресор і на Сіверському напрямку. Ворог 13 разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Виїмки. Два боєзіткнення ще триває.

На Краматорському напрямку українські воїни відбивали дві спроби загарбників просунутися поблизу Часового Яру і Андріївки.

На Торецькому напрямку окупанти за підтримки авіації 11 разів атакували наші позиції поблизу Дружби, Дачного, Неліпівки та Торецька. Бойові дії тривають ще у шести локаціях.

Основні зусилля ворог концентрує на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня агресор атакував українські підрозділи 41 раз. Найбільшу активність проявляв в районі Сухої Балки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоолександрівки, Новоторецька, Гродівки, Красного Яру, Новогродівки, Михайлівки та Маринівки. 36 атак українські захисники вже відбили, ще п’ять боєзіткнень тривають. Сьогодні окупанти на цьому напрямку втратили понад 330 військовослужбовців вбитими та пораненими, одну артилерійську систему знищено та дві пошкоджено, знищено шість бойових броньованих машин та п’ять автомобілів, також знищено два БпЛА, три укриття та два склади з боєприпасами.

На Курахівському напрямку на цей час доби наші захисники відбивали 39 ворожих штурмів. Загарбники намагалися просунутися поблизу Селідового, Українська, Красногорівки, Долинівки, Желаного Другого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Желаного Першого. Бій біля Катеринівки триває. Ситуація контрольована.

На Времівському напрямку за сьогодні агресор чотири рази штурмував передній край оборони в напрямку Водяного, Золотої Ниви та Вугледару. Українські воїни зупинили три ворожих атаки, ще одна атака в районі Вугледару триває.

На Оріхівському напрямку ворог завдав ударів некерованими авіаційними ракетами по населеним пунктам П’ятихатки та Лобкове.

На Придніпровському напрямку вісім штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.