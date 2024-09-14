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Зеленський поінформував делегацією конгресменів США щодо потреб на фронті

Глава держави звернув увагу на критичну важливість того, щоб Сполучені Штати та інші партнери дійсно оперативно реалізовували домовленості.

Зеленський поінформував делегацією конгресменів США щодо потреб на фронті
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський поінформував делегацією конгресменів США щодо потреб Сил оборони на фронті. 

Про це він повідомив у вечірньому зверненні. 

“Провів зустріч із делегацією конгресменів США. Важливо на всіх рівнях тримати партнерів повністю поінформованими щодо наших потреб, щодо наших позицій. Критично важливо, щоб усі, та особливо такі держави, як Сполучені Штати, дійсно оперативно реалізовували наші домовленості. Це має відчуватися на фронті”, – сказав Зеленський. 

Він зазначив, що кожна затримка з військовими пакетами має свій негативний наслідок на фронті, а кожне дійсно вчасне, швидке постачання має позитивний влив. 

“Я поінформував конгресменів щодо поточної ситуації та щодо перспектив. Готуємось і до зустрічей у Сполучених Штатах”, – сказав Зеленський.

  • Нещодавно Байден та Стармер провели зустріч у Вашингтоні: Україні пообіцяли "непохитну підтримку". Як і попереджали у Білому домі, жодних заяв про зняття заборони на удар вглиб Росії не пролунало.
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