Володимир і Олена Зеленські зустрілися з посланцем миру ООН Майклом Дугласом

Також на зустрічі був присутній син Майкла Дугласа Ділан.

Володимир і Олена Зеленські зустрілися з Майклом і Діланом Дугласами

Володимир і Олена Зеленські зустрілися з американським актором, продюсером і посланцем миру ООН Майклом Дугласом і його сином Діланом.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України Володимира Зеленського.

Співрозмовники обговорили ситуацію в країні, співпрацю з партнерами, зокрема зі США, та підтримку України.

Зокрема, окрему увагу приділили результатам четвертого Саміту перших леді та джентльменів. На ньому Майкл і Ділан Дугласи були спеціальними гостями панелі “Безпека дітей у родині”.

Майкл Дуглас зазначив, що захоплюється Україною та українським народом, а Ділан Дуглас додав, що їхня родина вболіває за Україну, і тому вони тут.