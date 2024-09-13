Володимир і Олена Зеленські зустрілися з посланцем миру ООН Майклом Дугласом

Володимир і Олена Зеленські зустрілися з американським актором, продюсером і посланцем миру ООН Майклом Дугласом і його сином Діланом.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента України Володимира Зеленського.
Співрозмовники обговорили ситуацію в країні, співпрацю з партнерами, зокрема зі США, та підтримку України.
Зокрема, окрему увагу приділили результатам четвертого Саміту перших леді та джентльменів. На ньому Майкл і Ділан Дугласи були спеціальними гостями панелі “Безпека дітей у родині”.
Майкл Дуглас зазначив, що захоплюється Україною та українським народом, а Ділан Дуглас додав, що їхня родина вболіває за Україну, і тому вони тут.
- На полях зустрічі “Ялтинська європейська стратегія” (YES) Володимир Зеленський зустрівся з президентом ради Фонду Мюнхенської безпекової конференції Вольфгангом Ішингером.