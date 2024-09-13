Уряд найближчим часом запровадить бронювання за принципом «воюй або працюй», — Шмигаль
Уряд найближчим часом запровадить бронювання за принципом «воюй або працюй», — Шмигаль
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Перевестися в іншу бригаду: запит є, можливостей мало. Як це працює там, де працює, і чому має бути поширеним
Перевестися в іншу бригаду: запит є, можливостей мало. Як це працює там, де працює, і чому має бути поширеним
«Жодної медичної допомоги мені не надавали. Поліцейські теж ставилися до мене, як до нетверезого»
«Жодної медичної допомоги мені не надавали. Поліцейські теж ставилися до мене, як до нетверезого»
У Запоріжжі ІТ-фахівець облаштував у власній квартирі "спостережний пост" для РФ
У Запоріжжі ІТ-фахівець облаштував у власній квартирі "спостережний пост" для РФ
Нардепа звинуватили у побитті в центрі Києва
Нардепа звинуватили у побитті в центрі Києва
Україна повернула додому ще 49 полонених: захисників Азовсталі, цивільних, поліцію і прикордонників
Україна повернула додому ще 49 полонених: захисників Азовсталі, цивільних, поліцію і прикордонників
Синєгубов: ситуація на Харківщині важка
Синєгубов: ситуація на Харківщині важка
Екснардеп-регіонал, колишній голова КМДА отримав підозру в ухиленні від сплати податків
Екснардеп-регіонал, колишній голова КМДА отримав підозру в ухиленні від сплати податків
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: Росія прагне стягнути до Курської області до 70 000 військових

Вона вже перекинула туди близько 40 000 осіб. 

Зеленський: Росія прагне стягнути до Курської області до 70 000 військових
Президент Володимир Зеленський
Фото: Соня Кошкіна

Росія збирається підтягнути до зони боїв у Курській області від 60 до 70 тисяч військових. Зараз вона стягнула туди близько 40 000, повідомив у межах YES президент Володимир Зеленський

Для цього вона перекинула окупантів з Харківського і Запорізького напрямків, а також інших напрямків на півночі, де готувалися до нового просування. За розвідувальними даними, так звані буферні зони росіяни хотіли створити в Сумській області, а також захопити Харків. 

"Всюди, від сходу до півночі нашої держави, готувались плани щодо створення буферних зон, а при тому чи іншому бойовому успіху вони хотіли захоплювати центри цих регіонів", – розповів президент. 

Зараз Росія хоче провести в Курській області швидкий прорив та витіснити звідти українську армію. 

Наслідком курської операції для України стала зупинка ворога в Харківській області. Також окупанти уповільнилися в Донецькій області, але ситуація там все ще напружена. Хоча до початку курської операції застосування ворогом снарядів був один до 12, а сьогодні – один до 2,5.

"Нам потрібно більше ніж у росіян, якщо ми хочемо зупинити і відновлювати наше положення", – сказав він. 

  • 6 серпня Україна розпочала наступ на Курську область, який мав декілька цілей. Серед них – убезпечення цивільних Сумської області, яких ворог постійно обстрілював, а також відволікання сил ворога від східного і північного напрямків.
  • За час операції Сили оборони взяли під контроль понад 1000 квадратних кілометрів площі. 
  • 12 вересня Зеленський підтвердив, що Росія почала в Курській області контрнаступ. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies