Зеленський: Росія прагне стягнути до Курської області до 70 000 військових

Вона вже перекинула туди близько 40 000 осіб.

Росія збирається підтягнути до зони боїв у Курській області від 60 до 70 тисяч військових. Зараз вона стягнула туди близько 40 000, повідомив у межах YES президент Володимир Зеленський.

Для цього вона перекинула окупантів з Харківського і Запорізького напрямків, а також інших напрямків на півночі, де готувалися до нового просування. За розвідувальними даними, так звані буферні зони росіяни хотіли створити в Сумській області, а також захопити Харків.

"Всюди, від сходу до півночі нашої держави, готувались плани щодо створення буферних зон, а при тому чи іншому бойовому успіху вони хотіли захоплювати центри цих регіонів", – розповів президент.

Зараз Росія хоче провести в Курській області швидкий прорив та витіснити звідти українську армію.

Наслідком курської операції для України стала зупинка ворога в Харківській області. Також окупанти уповільнилися в Донецькій області, але ситуація там все ще напружена. Хоча до початку курської операції застосування ворогом снарядів був один до 12, а сьогодні – один до 2,5.

"Нам потрібно більше ніж у росіян, якщо ми хочемо зупинити і відновлювати наше положення", – сказав він.