Клименко: МВС розробило комплекс заходів, щоб убезпечити дітей у кіберпросторі

Міністр розповів, що злодії входять в довіру до дітей, у форматі квесту чи пропонуючи гроші просять сфотографувати якісь об'єкти, підпалити автомобіль, зокрема військового, просять передати якусь інформацію.

Міністерство внутрішніх справ розробило комплекс заходів, щоб убезпечити дітей у кіберпросторі. Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив під час виступу на четвертому Саміті перших леді та джентльменів у Києві. Цьогоріч тема заходу – «Захист дітей: гарантії безпечного майбутнього».

Очільник МВС України наголосив, що широкомасштабна війна однозначно вплинула на наших дітей, перш за все у кіберпросторі. Велика кількість батьків наразі зайняті війною, знаходячись у зоні бойових дій тривалий час, тож діти піддаються впливу із соціальних мереж. Також Ігор Клименко розповів про вплив іноземних ворожих держав та їхніх спецслужб на українських дітей.

“Люди входять в довіру до дітей, у форматі квесту чи пропонуючи гроші просять сфотографувати якісь об'єкти, підпалити автомобіль, зокрема військового, просять передати якусь інформацію. І все це наслідки широкомасштабної, гібридної війни. Протистояти цьому – задача всіх правоохоронних органів, кіберполіції та інших служб, які займаються безпечним дитинством”, – зазначив під час виступу міністр внутрішніх справ.

Клименко зауважив, що існують проблеми, які мали вплив на наших дітей ще до війни. Серед них кібербулінг. Не лише відносно дітей відбуваються такі дії в кіберпросторі, а і сама молодь займається кібербулінгом, розповсюджуючи агресію та принижуючи інших. Міністр нагадав, що лише одиниці звертаються до правоохоронних органів щодо кібербулінгу і в цьому проблема.

“Існують й інші загрози - грумінг, секстінг, використання штучного інтелекту для створення дипфейків. За останні місяці правоохоронці пред’явили 58 підозр нашим громадянам, які скоювали такі злочини відносно дітей. У червні 2023 року поліція затримала громадянина, який через соцмережі впливав на наших дітей. Він міг спочатку прикидатися, наприклад, однолітком, або дівчинкою, і потім розвивав дружбу, а згодом навіть фізично слідкував за деякими дітьми. Якраз саме кіберполіція стає на захисті наших дітей в цьому випадку”, - розповів Клименко

Також глава МВС під час виступу на саміті нагадав про деструктивні спільноти, зауваживши, як минулого року в Україні почала стрімко набирати обертів течія під назвою «Редан». Діти об’єднувались в агресивні компанії, аби здійснювати хуліганські дії. Усе це було за вказівками через соціальні мережі ворожих спецслужб. Тоді правоохоронці спільно зі співробітниками Служби безпеки України вчасно запобігли розвитку деструктивного руху, проводячи бесіди з батьками й дітьми.

“Сьогодні ми маємо виклик не тільки на лінії фронту, а й усередині країни. Зі сторони Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції працюють кіберполіцейські та ювенальні, а у школах присутні офіцери Служби освітньої безпеки, які навчають не лише учнів, а й вчителів. Ми хотіли б зробити освітній простір ще більш безпечним”, – наголосив Ігор Клименко.

Клименко повідомив, що розроблена МВС Концепція безпекового середовища вміщує комплекс заходів, щоб убезпечити наших дітей від злочинців у кіберпросторі.