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У Києві затримали проректора університету за “допомогу” військовозобов’язаному вступити до аспірантури

Проректора затримали під час отримання 2 тисяч доларів хабаря. 

У Києві затримали проректора університету за “допомогу” військовозобов’язаному вступити до аспірантури
Фото: Київська міська прокуратура

У Києві затримали проректора університету під час отримання 2000 доларів США за допомогу військовозобов’язаному у вступі до аспірантури. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. За даними джерел "Української правди", йдеться про Національний університет біоресурсів і природокористування України.               

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру проректору одного з київських університетів в одержанні неправомірної вигоди за вплив на членів екзаменаційної комісії задля зарахування чоловіка призовного віку до аспірантури з метою отримання відстрочки від мобілізації (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, чоловік на прохання свого знайомого з міста Харкова, який хотів вступити до аспірантури денної форми навчання для отримання відстрочки від мобілізації, звернувся до проректора університету із з питанням щодо процедури вступу до аспірантури університету. Проректор повідомив, що серед вступників наразі велика конкуренція, проте він зможе вирішити питання із членами екзаменаційної комісії, оцінивши свої «послуги» у 2000 тисяч доларів США.

 

Зрештою 28-річний чоловік вступив на одне з двох бюджетних місць в аспірантурі університету на публічне управління та адміністрування. Зазначимо, що на ці місця претендувало 12 абітурієнтів. 

Під час передачі 2000 доларів США проректора університету в порядку ст. 208 КПК. Йому повідомлено про підозру. 

Наразі вирішується питання щодо застосування запобіжного заходу стосовно підозрюваного.

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