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Буданов обговорив із Тімоті Снайдером майбутнє української нації у сімʼї європейських народів

Очільник української військової розвідки подарував відомому історику модель легендарного ударного морського дрона  MAGURA V5.

Буданов обговорив із Тімоті Снайдером майбутнє української нації у сімʼї європейських народів
Тімоті Снайдер та Кирило Буданов
Фото: facebook/Кирило Буданов / Kyrylo Budanov

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант Кирило Буданов зустрівся з професором Єльського університету, відомим істориком та дослідником тоталітаризму Тімоті Снайдером.

Про це Буданов повідомив у “Фейсбуці”. 

“Був вражений його упевненим володінням українською мовою – професор вивчив нашу мову лише за рік. Приємно було почути від Тімоті Снайдера його захоплення окремими операціями української воєнної розвідки, зокрема нашою роботою щодо нейтралізації російського чорноморського флоту”, – написав Буданов. 

Також Буданов і Снайдер обговорили важливі стратегічні питання, повʼязані з російсько-українською війною, майбутнім Європи та української нації у сімʼї європейських народів. 

“Звісно, попросив Тімоті Снайдера про автограф на одній з його найбільш фундаментальних книг – “Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь”. На згадку про нашу зустріч подарував професорові зменшену модель нашого легендарного ударного морського дрона  MAGURA V5 та подякував пану Снайдеру за підтримку вільної України”, – розповів глава ГУР.

Тімоті Снайдер та Кирило Буданов
Фото: facebook/Кирило Буданов / Kyrylo Budanov
Тімоті Снайдер та Кирило Буданов

Кирило Буданов подарував професорові зменшену модель нашого легендарного ударного морського дрона MAGURA V5
Фото: facebook/Кирило Буданов / Kyrylo Budanov
Кирило Буданов подарував професорові зменшену модель нашого легендарного ударного морського дрона MAGURA V5

зменшена модель нашого легендарного ударного морського дрона MAGURA V5
Фото: facebook/Кирило Буданов / Kyrylo Budanov
зменшена модель нашого легендарного ударного морського дрона MAGURA V5

Нагадаємо, цієї весни група інтелектуалів закликала політиків Європи домогтися відновлення територіальної цілісності України. У відповідній петиції європейські інтелектуали, до яких приєднався професор Єльського університету Тімоті Снайдер, зазначили, що будь-який успіх Росії в Україні зміцнить і надихне керівництво РФ на продовження агресивної війни, а отже є прямою загрозою свободі і демократії в Європі.

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