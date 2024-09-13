Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант Кирило Буданов зустрівся з професором Єльського університету, відомим істориком та дослідником тоталітаризму Тімоті Снайдером.

Про це Буданов повідомив у “Фейсбуці”.

“Був вражений його упевненим володінням українською мовою – професор вивчив нашу мову лише за рік. Приємно було почути від Тімоті Снайдера його захоплення окремими операціями української воєнної розвідки, зокрема нашою роботою щодо нейтралізації російського чорноморського флоту”, – написав Буданов.

Також Буданов і Снайдер обговорили важливі стратегічні питання, повʼязані з російсько-українською війною, майбутнім Європи та української нації у сімʼї європейських народів.

“Звісно, попросив Тімоті Снайдера про автограф на одній з його найбільш фундаментальних книг – “Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь”. На згадку про нашу зустріч подарував професорові зменшену модель нашого легендарного ударного морського дрона MAGURA V5 та подякував пану Снайдеру за підтримку вільної України”, – розповів глава ГУР.

Фото: facebook/Кирило Буданов / Kyrylo Budanov Тімоті Снайдер та Кирило Буданов

Фото: facebook/Кирило Буданов / Kyrylo Budanov Кирило Буданов подарував професорові зменшену модель нашого легендарного ударного морського дрона MAGURA V5

Фото: facebook/Кирило Буданов / Kyrylo Budanov зменшена модель нашого легендарного ударного морського дрона MAGURA V5

Нагадаємо, цієї весни група інтелектуалів закликала політиків Європи домогтися відновлення територіальної цілісності України. У відповідній петиції європейські інтелектуали, до яких приєднався професор Єльського університету Тімоті Снайдер, зазначили, що будь-який успіх Росії в Україні зміцнить і надихне керівництво РФ на продовження агресивної війни, а отже є прямою загрозою свободі і демократії в Європі.