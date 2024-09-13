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Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Миколаївська, Краснопільська, Есманьська, Білопільська, Середино-Будська, Охтирська громади.

Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордоння Сумщини
Фото: unn.ua

Вночі та зранку росіяни здійснили сім обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 14 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.  

Охтирська громада: ворог здійснив авіаудар КАБ (один вибух).

Есманьська громада: удар FPV-дроном (один вибух).

Миколаївська громада: здійснено пуск КАБ (один вибух).

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (шість вибухів).

Білопільська громада: росіяни здійснили пуск КАБ (два вибухи).

Середино-Будська громада: мінометний обстріл (три вибухи).

Зазначимо, вночі сили ППО збили над Україною 24 російських "шахеди" з 26. Безпілотники збито у межах Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Івано-Франківської областей.

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