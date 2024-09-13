Росія тримає в Чорному морі один корабель - носій "Калібрів"

У Середземному морі перебувають п'ять російських кораблів, з яких чотири є носіями "Калібрів".

У Чорному морі станом на 7:00 п'ятниці Росія тримає один корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до чотирьох ракет.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі перебувають п'ять російських кораблів, з яких чотири є носіями "Калібрів", загальним залпом до 32 ракет.

За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 9 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 6 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.