Головне за четвер, 12 вересня: ворожий удар по місії Червоного Хреста, обстріл Харкова, бої на Курахівському напрямку

Бойові дії на Донеччині, 122 бойових зіткнення, ворожі обстріли, ?. Яким запам’ятається 932-й день повномасштабної війни.

наслідки російського обстрілу Харкова і передмістя 12 вересня 2024 року

Сьогодні, 12 вересня, окупанти завдали удару по гуманітарній місії Червоного Хреста на Донеччині. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Світ повинен реагувати жорстко й принципово. Не можна залишатися байдужим – і країнам, і міжнародним організаціям. Тільки разом світ може змусити Росію припинити цей терор і змусити Москву шукати миру”, – зазначив глава держави.

Зі свого боку омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що три громадянина України, штатних працівників МКЧХ, загинули, ще двоє працівників отримали поранення через обстріл РФ.

Артилерійський обстріл РФ здійснила по селу Віролюбівка на Донеччині. Працівники МКЧХ перебували у вантажівці, якою перевозили гуманітарну допомогу.

Контрнаступальні дії Російської Федерації на території підконтрольних Україні населених пунктах Курщини йдуть за українським планом, повідомив президент України під час пресконференції з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою.

Зеленський також прокоментував інформацію про накопичення військ та техніки у Білорусі, поблизу українського кордону.

“Щодо Білорусі, скупчення бачимо, бачили це давно, контролюємо цей процес”, - підкреслив глава держави.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 12 вересня зафіксовано 122 бойових зіткнення.

Українські воїни продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту і в тилу.

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 32. Загарбники продовжують натиск на наші позиції поблизу Воздвиженки, Новоолександрівки, Зеленого Поля, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селідового та Михайлівки.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 48 бойових зіткнень різної інтенсивності. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївки, де відбулося близько 75 відсотків усіх боїв. Окрім того, ворог атакував у бік Українського, Олександрополя та Желанного Першого.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 12 вересня – в новині.

Унаслідок російського удару по Боровій Харківської області загинули чоловік та жінка. За попередніми даними, ворог використав касетні боєприпаси по житловому кварталу, написав голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"Ворог застосував тактику подвійного удару", – сказав він.

Сталося загоряння будинків і магазинів. Згодом обласна прокуратура заявила, що кількість поранених зросла до 9 осіб.

Близько 17-ої години Росія атакувала Харків і передмістя.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, було два влучання. "Два прильоти по одному з густонаселених районів міста. На місця ударів прямують усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - написав очільник Харкова у телеграмі.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про керовану авіабомбу в бік Харкова.

Пізніше Терехов заявив, що на місці одного з прильотів з під завалів будинку деблокували двох жінок і дитину. За його словами, росіяни били по обласному центру ФАБ-250.

Пошкоджено більш ніж 15 приватних будинків. Наразі чотири людини звернулися до лікарів із гострою реакцією на стрес.

Згодом обласна прокуратура повідомила, що кількість поранених зросла до семи осіб. Серед них - 10-річна дитина.

Військові Головного управління розвідки Міноборони та Сил спецоперацій ЗСУ провели спільну операцію, в результаті якої 10 вересня у Бєлгородській області РФ було заміновано та підірвано залізничні колії, повідомляє NV із посиланням на джерела в Силах оборони.

Підрив стався на ділянці Старий Оскол — Валуйки. Внаслідок операції з рейок зійшов вантажний поїзд, що забезпечував логістичні потреби армії країни-агресора. За даними джерел, після вибуху перевернулися локомотив та 11 вагонів поїзда.

Вказана ділянка російської залізниці наразі паралізована, додали у Силах оборони.

11 вересня губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков заявив, що під Новим Осколом зійшов з рейок поїзд внаслідок «зовнішнього втручання», постраждалих немає. Російський Слідчий комітет порушив справу про «теракт».

Відключення світла 13 вересня не прогнозують, повідомило НЕК "Укренерго".

У компанії нагадали, що при цьому необхідність ощадливого споживання електроенергії зберігатиметься.

На сьогодні, 12 вересня, відключень теж не прогнозували, однак з 13-ї години у Києві та області, а також Черкаській, Чернігівській, Харківській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій областях запровадили одну чергу відключень електроенергії.

Укренерго заявило, що причина - зниження ефективності сонячних електростанцій через похмуру погоду і зниження генерації на ТЕС.

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