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Росіяни намагаються зайняти сіру зону на островах біля лівого берегу Дніпра, - ОУВ "Таврія"

Порівняно з попереднім періодом відносного затишшя зараз йде різке загострення.

Росіяни намагаються зайняти сіру зону на островах біля лівого берегу Дніпра, - ОУВ "Таврія"
Бійці ЗСУ на човні (Ілюстративне фото)
Фото: 121-ша окрема бригада територіальної оборони

Російські окупаційні війська збільшили кількість піхотних штурмів на Придніпровському напрямку.

Про це розповів речник ОУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, передає Укрінформ.

"Більша кількість бойових зіткнень, так званих піхотних штурмів, відбувається саме на Придніпровському напрямку, де наші підрозділи продовжують утримувати плацдарми на лівому березі Дніпра. Сьогодні з початку доби станом на 16 годину відбулося два штурми. Вчора протягом доби їх було сім, а протягом останнього тижня їх уже було близько 60", - сказав Лиховій.

Він додав, що порівняно з попереднім періодом відносного затишшя зараз йде різке загострення.

Речник ОУВ "Таврія" зазначив, що росіяни намагаються зайняти сіру зону на місцевості, яка порізана протоками, гирлами Дніпра, різними водними перешкодами саме на лівому березі.

“Там бойові дії дещо ускладнені потребою в логістиці за допомогою човнів, гідроциклів ", - зауважив Лиховій, і додав, що велика кількість плавзасобів росіян знищується щодня.

При цьому українські підрозділи утримують позиції на лівому березі Дніпра. 

"Це вже далеко не тільки Кринки, це одразу десь близько семи локацій, починаючи від гирла Дніпра і далі на схід від Кринок", - додав речник.

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