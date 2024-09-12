Українські кіберактивісти атакували пов’язаний із ФСБ центр з видачі цифрових електронних підписів

Кіберактивісти “BO Team” здійснили атаку на сервери федерального посвідчувального центру з видачі цифрових електронних підписів, в результаті якої було зупинено процес видачі ЕП.

Про це повідомляє Інформаційний спротив.

Жертвою хакерів стали сервери УЦ «Основание», центри якого представлені у понад 60 регіонах рф. Хакерам вдалося викрасти 1,5 мільйона електронних цифрових підписів.

Українські хакери заявляють про намір продати дані користувачів ресурсів і направити кошти на підтримку ЗСУ.

Раніше “BO Team” заблокувала роботу інтернет-провайдера "Вега", послугами якого користується російський розробник ядерних боєприпасів "Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики".