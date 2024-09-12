Наприклад, Microsoft розпочала відключення російських користувачів від своїх хмарних сервісів.

Компанії та сервіси США запровадили посилені санкції проти Росії в IT-сфері.

Про це повідомило українське Міністерство закордонних справ.

Йдеться про те, що низка провідних компаній оголосила про вихід з російського ринку або запровадження нових обмежень для російських користувачів уже з 12 вересня.

У переліку:

Google - заблокував реєстрацію нових акаунтів за російськими номерами та позбавив російських блогерів можливості отримувати дохід через AdSense;

Atlassian, Jira, Trello та Confluence - вони оголосили про повний вихід з російського ринку;

Сервіс Notion, який використовувався для організації роботи та управління проєктами - став недоступним у РФ;

Сервіс Miro - не обслуговуватиме російські та білоруські акаунти;

Компанія Microsoft - розпочала відключення російських користувачів від своїх хмарних сервісів;

Сервіс Slack - виходить з російського ринку, припиняючи обслуговування корпоративного месенджера;

Системи CAD, Autodesk вийшли з Росії, а SAP та Oracle - залишили ERP-ринок країни.

У МЗС зазначили що нові санкції заборонять також американським компаніям надавати будь-яким юридичним особам у РФ послуги з ІТ-консалтингу, проєктування, підтримки та хмарних сервісів.