В ООН заявили, що Ізраїль вбив 6 працівників організації під час авіаудару по табору біженців

ЦАХАЛ нібито вдарив по школі, яка використовувалася як притулок у центрі Смуги Гази.

Ізраїль вбив шістьох працівників агентства ООН у справах палестинських біженців (БАПОР) під час авіаудару по школі у Смузі Гази.

Про це пише Politico з посиланням на організацію.

В агентстві заявили, що Ізраїль завдав удару по школі, яка використовувалася як притулок у таборі для біженців у центральній Газі. Кількість загиблих нібито була найбільшою “серед нашого персоналу за один інцидент”.

За даними представників органу з питань охорони здоров'я Гази, яким керує ХАМАС, загинули щонайменше 34 людини.“Серед загиблих був керівник притулку UNRWA та інші члени команди, яка надавала допомогу переміщеним особам”, ‒ йдеться в заяві агентства.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав інцидент “абсолютно неприйнятним”.

“Сьогодні ізраїльська авіація знову завдала удару по школі, яка стала притулком для близько 12 000 людей. Серед загиблих шестеро наших колег з UNRWA. Ці драматичні порушення міжнародного гуманітарного права мають припинитися зараз”, ‒ написав він на соцплатформі X.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) раніше повідомила, що її військово-повітряні сили “завдали точного удару” по центру управління ХАМАСу, розташованому всередині табору біженців. ЦАХАЛ неодноразово звинувачував бойовиків в атаках із цивільної інфраструктури, включно зі школами та лікарнями.

У січні Ізраїль заявляв, що співробітники БАПОРу були причетні до атаки ХАМАСу на країну торік 7 жовтня, унаслідок якої загинуло 1200 ізраїльтян, що змусило кілька європейських країн тимчасово припинити фінансування агентства. ООН звільнила низку його працівників після того, як виявила, що вони могли бути причетні до різанини.

Очільник БАПОРу Філіп Лаццаріні заявив, що щонайменше 220 співробітників агентства були вбиті у Смузі Гази після вторгнення Ізраїлю, яке ЦАХАЛ розпочав у відповідь на напад 7 жовтня.