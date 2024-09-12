У віці 86 років помер суперечливий експрезидент Перу Альберто Фухіморі

Діти колишнього президента Перу Альберто Фухіморі повідомили вчора, що їхній батько помер у Лімі у віці 86 років, пише DW.

Протягом десятирічного терміну перебування на посаді Фухіморі здобув популярність, посиливши економіку і придушивши жорстоке повстання у країні.

Однак його дедалі автократичніше правління та нещадна толерантність до порушень прав людини з боку перуанських сил безпеки призвели до того, що багато хто зневажав його.

“Після тривалої боротьби з раком наш батько, Альберто Фухіморі, щойно відійшов, щоб зустріти Господа”, ‒ написали його діти Кейко, Хіро, Сачі та Кендзі Фухіморі на соціальній платформі X.

Суперечливий Фухіморі

Фухіморі очолював Перу з 1990 по 2000 рік, він був сином японських мігрантів і став помітною постаттю у політиці після кар'єри ректора університету та професора математики.

За часів попередника Фухіморі, Алана Гарсіа, Перу вважався “економічним і політичним хаосом”, а перуанські збройні сили планували переворот. Перемога політичного аутсайдера Фухіморі в 1990 році змінила ситуацію, і новий президент реалізував більшу частину військового неоліберального та авторитарного порядку денного.

Перебуваючи на посаді, він наказав придушити ліві рухи Shining Path і Tupac Amaru, за що отримав схвалення. Також вважається, що політик врятував економіку від періоду гіперінфляції, приватизувавши державну промисловість і скоротивши державні витрати.

У 1992 році він розпустив Конгрес і судову систему та отримав повну законодавчу та судову владу за підтримки своїх військових.

Вбивства, викрадення та стерилізація жінок

Водночас багато хто зневажав президента за те, що він порушення прав людини, а також за відстоювання неоліберальної економіки. Адміністрація Фухіморі була причетна до численних випадків позасудових вбивств, зникнень і тортур. Крім того, десятки тисяч жінок корінного населення, які “вважалися перешкодою для розвитку”, були насильно стерилізовані.

Правозахисники також засудили Фухіморі за те, що він проштовхнув закон про загальну амністію, який вибачав порушення прав людини силами безпеки під час “антипідривної” кампанії в Перу з 1980 по 1995 роки.