Hill: опитування показало, що Гарріс збільшила перевагу над Трампом після дебатів

Опитування Morning Consult свідчить, що кандидатка у президенти США від демократів випереджає республіканця на 5%.

Віцепрезидентка США, кандидатка на посаду президента від демократів Камала Гарріс збільшила свою перевагу над колишнім президентом, кандидатом республіканців Дональдом Трампом в опитуванні, проведеному після їхніх дебатів у вівторок, пише The Hill.

Опитування Morning Consult показало, що Гарріс випереджає Трампа на 5%.

Його результати свідчать: якщо б вибори проходили сьогодні за Гарріс віддали б голоси 50% американців ‒ проти 49% перед дебатами.

Трамп натомість втратив підтримку. Напередодні дебатів 46% респондентів заявили, що віддали б свої голоси за колишнього президента. Після дебатів цей показник знизився до 45%.

Гарріс переважно підтримують демократи, але вона випереджає Трампа серед незалежних виборців з 46% підтримки проти його 40%.

“Занадто рано говорити про те, чи виступ Гарріс у дебатах є ключовим фактором наших останніх прямих результатів, оскільки короткострокові тенденції свідчать про те, що вона вже набирала обертів перед дебатами у вівторок”, ‒ зазначили аналітики Morning Consult. Однак цей виступ у дебатах, який багато хто вважав успішним, допоможе їй зберегти цей імпульс, вважають вони.