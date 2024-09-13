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Hill: опитування показало, що Гарріс збільшила перевагу над Трампом після дебатів

Опитування Morning Consult свідчить, що кандидатка у президенти США від демократів випереджає республіканця на 5%.

Hill: опитування показало, що Гарріс збільшила перевагу над Трампом після дебатів
Дональд Трамп і Камала Гарріс
Фото: Колаж Financial Times

Віцепрезидентка США, кандидатка на посаду президента від демократів Камала Гарріс збільшила свою перевагу над колишнім президентом, кандидатом республіканців Дональдом Трампом в опитуванні, проведеному після їхніх дебатів у вівторок, пише The Hill.

Опитування Morning Consult показало, що Гарріс випереджає Трампа на 5%.

Його результати свідчать: якщо б вибори проходили сьогодні за Гарріс віддали б голоси 50% американців ‒ проти 49% перед дебатами.

Трамп натомість втратив підтримку. Напередодні дебатів 46% респондентів заявили, що віддали б свої голоси за колишнього президента. Після дебатів цей показник знизився до 45%.

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Гарріс переважно підтримують демократи, але вона випереджає Трампа серед незалежних виборців з 46% підтримки проти його 40%.

“Занадто рано говорити про те, чи виступ Гарріс у дебатах є ключовим фактором наших останніх прямих результатів, оскільки короткострокові тенденції свідчать про те, що вона вже набирала обертів перед дебатами у вівторок”, ‒ зазначили аналітики Morning Consult. Однак цей виступ у дебатах, який багато хто вважав успішним, допоможе їй зберегти цей імпульс, вважають вони.

  • Гарріс і Трамп зустрілися у вівторок на дебатах у Філадельфії, де вони обговорили ключові питання, зокрема аборти та імміграцію.
  •  Трамп через власну мережу Truth Social заявив, що не збирається втретє за цю президентську кампанію протистояти кандидату від демократів у прямому етері.
  • У Республіканській партії визнали, що виступ Трампа під час дебатів не відповідав очікуванням: низка висопоставлених політиків та радників вважає, що мільярдер не зміг продемонструвати зосередженість на своєму меседжі виборцям.
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