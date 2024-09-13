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Онука Муссоліні вийде з партії Мелоні через "надмірну праворадикальність"

Спадкоємиця італійського диктатора прагне належати до більш поміркованого політичного руху.

Онука Муссоліні вийде з партії Мелоні через "надмірну праворадикальність"
Ракеле Муссоліні
Фото: The Guardian

Ракеле Муссоліні, онука фашистського диктатора Беніто Муссоліні, заявила про те, що залишить партію "Брати Італії", яку очолює прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Як повідомляє The Guardian, депутатка міської ради Рима вирішила, що її нинішня політична сила є "занадто праворадикальною". Муссоліні перейде до групи Forza Italia, яка входить до владної коаліції та вважається більш поміркованою та центристською.

50-річна політикиня відома своєю підтримкою ЛГБТК+ спільноти. Під час Олімпійських ігор у Парижі, коли Джорджа Мелоні звинуватила алжирську боксерку Іман Хеліф у тому, що вона не має права виступати у жіночому турнірі, Муссоліні виступила на захист спортсменки та заявила, що та зазнала "несправедливого полювання на відьом". 

Ракеле отримала своє ім'я на честь дружини свого діда-диктатора. Вона є донькою Романо Муссоліні, одного із п'яти дітей "дуче".  

Джорджа Мелоні стверджує, що її партія є консервативною, а не праворадикальною. Очільниця уряду говорила про те, що Італія "залишила фашизм позаду в історії". 

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