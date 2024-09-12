Іран запевнив послів чотирьох європейських країн, що не передавав балістичні ракети Росії

МЗС Ірану викликало глав дипломатичних представництв Великобританії, Франції, Німеччини та Нідерландів у Тегерані.
Про це повідомляє IRNA.
Таким чином Іран протестує проти санкцій, які чотири європейські країни запровадили проти Тегерану після передачі балістичних ракет Росії.
Генеральний директор департаменту у справах Західної Європи Маджід Нілі рішуче засудив “деструктивні заяви та дії” чотирьох західних держав.
Він запевнив, що така позиція країн Заходу “розглядається в руслі продовження ворожої політики Заходу проти іранського народу, що, звичайно, отримає відповідну відповідь з боку Ісламської Республіки Іран”.
Представник МЗС Ірану заявив, що будь-які звинувачення в передачі іранських балістичних ракет Росії є “абсолютно необґрунтованими та брехливими”. Водночас США та деякі їхні європейські союзники говорять про мир і безпеку, хоча вони є джерелом напруги у світі.
Британські, французькі, німецькі та нідерландські дипломати пообіцяли передати протест Ірану до своїх столиць.
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Днями речник зовнішньополітичної служби Петер Стано повідомив, що Євросоюз отримав достовірну інформацію, яка підтвердила, що Іран таки надав Росії балістичні ракети.
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Тоді Британія запровадила нові санкції проти Ірану і Росії. Пригрозила обмежувальними заходами і Німеччина.
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Згодом США теж запровадили санкції проти компаній і фізосіб з Ірану та Росії.
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ЄС готується запровадити санкції проти Ірану - відповідні пропозиції країни-члени отримали від очільника дипломатії блоку Жозепа Борреля.