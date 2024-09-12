Іран запевнив послів чотирьох європейських країн, що не передавав балістичні ракети Росії

МЗС Ірану викликало глав дипломатичних представництв Великобританії, Франції, Німеччини та Нідерландів у Тегерані.

Про це повідомляє IRNA.

Таким чином Іран протестує проти санкцій, які чотири європейські країни запровадили проти Тегерану після передачі балістичних ракет Росії.

Генеральний директор департаменту у справах Західної Європи Маджід Нілі рішуче засудив “деструктивні заяви та дії” чотирьох західних держав.

Він запевнив, що така позиція країн Заходу “розглядається в руслі продовження ворожої політики Заходу проти іранського народу, що, звичайно, отримає відповідну відповідь з боку Ісламської Республіки Іран”.

Представник МЗС Ірану заявив, що будь-які звинувачення в передачі іранських балістичних ракет Росії є “абсолютно необґрунтованими та брехливими”. Водночас США та деякі їхні європейські союзники говорять про мир і безпеку, хоча вони є джерелом напруги у світі.

Британські, французькі, німецькі та нідерландські дипломати пообіцяли передати протест Ірану до своїх столиць.