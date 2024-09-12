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Іран запевнив послів чотирьох європейських країн, що не передавав балістичні ракети Росії

МЗС Ірану пообіцяло відповідь на санкції європейських країн.

Іран запевнив послів чотирьох європейських країн, що не передавав балістичні ракети Росії
Виконувачуобов’язків міністра закордонних справ Ірану Алі Багері Кяні
Фото: IRNA

МЗС Ірану викликало глав дипломатичних представництв Великобританії, Франції, Німеччини та Нідерландів у Тегерані.

Про це повідомляє IRNA

Таким чином Іран протестує проти санкцій, які чотири європейські країни запровадили проти Тегерану після передачі балістичних ракет Росії.

Генеральний директор департаменту у справах Західної Європи Маджід Нілі рішуче засудив “деструктивні заяви та дії” чотирьох західних держав. 

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Він запевнив, що така позиція країн Заходу “розглядається в руслі продовження ворожої політики Заходу проти іранського народу, що, звичайно, отримає відповідну відповідь з боку Ісламської Республіки Іран”.

Представник МЗС Ірану заявив, що будь-які звинувачення в передачі іранських балістичних ракет Росії є “абсолютно необґрунтованими та брехливими”. Водночас США та деякі їхні європейські союзники говорять про мир і безпеку, хоча вони є джерелом напруги у світі.

Британські, французькі, німецькі та нідерландські дипломати пообіцяли передати протест Ірану до своїх столиць.

  • Днями речник зовнішньополітичної служби Петер Стано повідомив, що Євросоюз отримав достовірну інформацію, яка підтвердила, що Іран таки надав Росії балістичні ракети.

  • Тоді Британія запровадила нові санкції проти Ірану і Росії. Пригрозила обмежувальними заходами і Німеччина.

  • Згодом США теж запровадили санкції проти компаній і фізосіб з Ірану та Росії.

  • ЄС готується запровадити санкції проти Ірану - відповідні пропозиції країни-члени отримали від очільника дипломатії блоку Жозепа Борреля.

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