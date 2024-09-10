Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
МОН: технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець
МОН: технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець
Глава УГКЦ: “Рим і Константинополь підтримали київське християнство, а Москва пішла на нас війною”
Глава УГКЦ: “Рим і Константинополь підтримали київське християнство, а Москва пішла на нас війною”
Ракетна війна триває. Що робити Україні
Ракетна війна триває. Що робити Україні
Генпрокурор Андрій Костін: «Візит Путіна в Монголію показав, що системою міжнародного права можна нехтувати»
Генпрокурор Андрій Костін: «Візит Путіна в Монголію показав, що системою міжнародного права можна нехтувати»
ГоловнаСвіт

ЄС заявляє, що отримав достовірну інформацію про постачання Іраном Росії балістичних ракет

"Така підтримка російської кампанії терору проти населення України зустріне рішучу відповідь ЄС", - заявив речник керівника євродипломатії.

ЄС заявляє, що отримав достовірну інформацію про постачання Іраном Росії балістичних ракет
Петер Стано
Фото: Le Reporter

Євросоюз отримав достовірну інформацію, яка підтвердила, що Іран таки надав Росії балістичні ракети.

Про це заявив речник глави євродипломатії Пітер Стано, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми підтверджуємо, що отримали достовірну інформацію про постачання іранських балістичних ракет до Росії", сказав Стано.

За його словами, такий крок Тегерана "найімовірніше, допоможе Росії в ескалаційній кампанії бомбардувань українських мирних жителів, міст і цивільної інфраструктури, що ще збільшить кількість жертв серед цивільного населення і руйнування". 

"Це є подальшою військовою ескалацією з боку Росії та ескалацією підтримки Іраном російської агресії проти України, що порушує Статут ООН, міжнародне право й міжнародне гуманітарне право", - додав речник Жозепа Борреля.

Стано наголосив - Боррель у своїх контактах з іранськими партнерами постійно застерігав Іран від такого рішення. Крім того, лідери Євросоюзу були гранично чіткі у висновках, заявивши, що "ЄС відреагує швидко та в координації з міжнародними партнерами, зокрема новими й значними обмежувальними заходами проти Ірану".

"Така підтримка російської кампанії терору проти населення України зустріне рішучу відповідь ЄС. Високий представник Боррель уже представив державам-членам ЄС суттєвий набір рішучих і цілеспрямованих заходів у рамках відповіді ЄС, які всі держави-члени мають одноголосно схвалити", - сказав Стано.

  • Днями ЗМІ повідомили, що Іран передав Росії балістичні ракети.
  • Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив інформацію. Заявивши, що Тегеран передав Москві балістичні ракети Fath-360 близького радіусу дії з дальністю 120 км і, ймовірно, за кілька тижнів використає їх проти України.
  • У відповідь Британія запровадила нові санкції проти Ірану і РФ. Погрожують обмежувальними заходами й інші держави.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies