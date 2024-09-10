ЄС заявляє, що отримав достовірну інформацію про постачання Іраном Росії балістичних ракет

Євросоюз отримав достовірну інформацію, яка підтвердила, що Іран таки надав Росії балістичні ракети.

Про це заявив речник глави євродипломатії Пітер Стано, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми підтверджуємо, що отримали достовірну інформацію про постачання іранських балістичних ракет до Росії", сказав Стано.

За його словами, такий крок Тегерана "найімовірніше, допоможе Росії в ескалаційній кампанії бомбардувань українських мирних жителів, міст і цивільної інфраструктури, що ще збільшить кількість жертв серед цивільного населення і руйнування".

"Це є подальшою військовою ескалацією з боку Росії та ескалацією підтримки Іраном російської агресії проти України, що порушує Статут ООН, міжнародне право й міжнародне гуманітарне право", - додав речник Жозепа Борреля.

Стано наголосив - Боррель у своїх контактах з іранськими партнерами постійно застерігав Іран від такого рішення. Крім того, лідери Євросоюзу були гранично чіткі у висновках, заявивши, що "ЄС відреагує швидко та в координації з міжнародними партнерами, зокрема новими й значними обмежувальними заходами проти Ірану".

"Така підтримка російської кампанії терору проти населення України зустріне рішучу відповідь ЄС. Високий представник Боррель уже представив державам-членам ЄС суттєвий набір рішучих і цілеспрямованих заходів у рамках відповіді ЄС, які всі держави-члени мають одноголосно схвалити", - сказав Стано.