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Global Witness: торік у всьому світі вбили 196 екологічних активістів та екозахисників

Найбільш смертоносним місцем для них стала Колумбія.

У 2023 році у всьому світі вбили 196 екологічних активістів та екозахисників. Про це пише DW з посиланням на організацію Global Witness.

Найбільш смертоносним місцем для них стала Колумбія.

Латинська Америка залишається найнебезпечнішим регіоном світу для екологічних активістів, де зафіксовано 85% вбивств.

У 2023 році в Колумбії сталося 79 таких вбивств ‒ це найвищий показник для окремої країни відколи організація почала робити свій щорічний огляд у 2012 році. Наступні у списку ‒ Бразилія, Гондурас і Мексика.

Доповідь також попередила читачів про “репресії проти екологів у Великій Британії, Європі та США”, зазначаючи, що “закони все частіше використовуються як зброя проти захисників”.

Додамо, хоча Колумбія очолює антирейтинг щодо кількості вбивств екоактивістів другий рік поспіль, однак Богота прийматиме цьогорічну зустріч COP16 для обговорення Конвенції про біологічне різноманіття.

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Крім смертельних атак, у звіті йдеться про викрадення захисників. Така тактика використовується, зокрема, на Філіппінах і у Мексиці. Ще одним способом боротьби з екологічними активістами є криміналізація їхній дій.

В Африці Global Witness зафіксувала чотири смерті, але в асоціації попередили, що ця цифра, ймовірно, “дуже занижена” через труднощі зі збором інформації.

У Сполученому Королівстві та США звіт вказує на жорсткіше законодавство і покарання для протестувальників та активістів, а також “драконівський рівень стеження” за ними.

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