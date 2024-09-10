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У Литві ще дві компанії оштрафували за порушення санкцій і співпрацю із РФ

Обидві компанії були оштрафовані на 10 тисяч євро кожна.

У Литві ще дві компанії оштрафували за порушення санкцій і співпрацю із РФ
Прапор Литви
Фото: EPA/UPG

У Литві митники оштрафували дві місцеві компанії за порушення міжнародних санкцій та співпрацю із РФ. Обидві компанії були оштрафовані на 10 тисяч євро кожна.

Про це пише LRT.

Компанії надавали послуги з тимчасового зберігання, оформлення митних документів, представництва на митниці та декларування товарів виробництва російських компаній, які внесені до списку санкційних юридичних осіб.Зазначається, що цими товарами були технічний вуглець і ізопреновий каучук.

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