У Литві ще дві компанії оштрафували за порушення санкцій і співпрацю із РФ

Обидві компанії були оштрафовані на 10 тисяч євро кожна.

У Литві митники оштрафували дві місцеві компанії за порушення міжнародних санкцій та співпрацю із РФ. Обидві компанії були оштрафовані на 10 тисяч євро кожна.

Про це пише LRT.

Компанії надавали послуги з тимчасового зберігання, оформлення митних документів, представництва на митниці та декларування товарів виробництва російських компаній, які внесені до списку санкційних юридичних осіб.Зазначається, що цими товарами були технічний вуглець і ізопреновий каучук.