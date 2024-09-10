Австралія анонсувала заборону соцмереж для дітей

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе заявив, що його уряд готується заборонити використання соціальних мереж дітьми.

Як пише Reuters, цю ініціативу урядовець пояснив бажанням "відвернути дітей від девайсів, щоб вони знову пішли на футбольні поля, тенісні корти і басейни і мали справжній досвід спілкування зі справжніми людьми". На думку політика, "соціальні мережі завдають соціальної шкоди".

Албанезе не уточнив, яким в уряді Австралії вважають оптимальний вік для початку користування інтернет-платформами. Прем'єр відповів, що вони розглядають "проміжок від 14 до 16 років".

У наступні кілька місяців має відбутися тестування засобів верифікації віку, які дозволять реалізувати урядову заборону на практиці.