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Вірменія розпочала переговори з ЄС щодо безвізового режиму

У Вірменії тривають дискусії щодо можливості вступу країни до Євросоюзу. 

Вірменія розпочала переговори з ЄС щодо безвізового режиму
Фото: EPA/UPG

Нікол Пашинян на зустрічі із заступником голови Єврокомісії Маргарітісом Схінасом 9 вересня оголосив про початок переговорів з ЄС щодо візового режиму між Вірменією та Євросоюзом. 

Про це пише "Радіо Свобода"

"Радий, що у наших відносинах є відчутні зміни: розпочинаються переговори щодо лібералізації візового режиму, ухвалене рішення підтримати Республіку Вірменія Європейським фондом миру, що ми високо цінуємо", – сказав Пашинян.

За словами Пашиняна, у Вірменії тривають дискусії щодо можливості вступу країни до Євросоюзу. 

«Необхідно підійти до цієї теми докладно і комплексно. Тут важливо прислухатися до спостережень і порад наших партнерів із ЄС", – додав він.

  • У березні міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що країна розглядає можливість подання заявки на членство в Європейському Союзі.
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