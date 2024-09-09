ЗМІ: Китай і Росія проведуть спільні військові навчання

Міністерство оборони Китаю оголосило про спільні військово-морські та повітряні навчання з Росією під назвою "Північне об’єднання 2024" (Northern United 2024), які розпочнуться у вересні.

Про це повідомило Міністерство оборони Китаю, передає AP.

У спільних навчаннях братимуть участь військово-морський флот та авіація. Маневри відбуватимуться в Охотському та Японському морях та в повітряному просторі над ними.

За заявою міністерства КНР, метою навчань є "зміцнення стратегічної співпраці та посилення готовності спільно протидіяти загрозам безпеці".

Цього літа російські військові кораблі вже брали участь у спільних з Китаєм навчаннях "Великий океан-24", які пройшли біля південного узбережжя Китаю. У повідомленні також сказано, що обидва військово-морські сили здійснять п'ятий спільний крейсерний похід у Тихому океані.

Співпраця Росії з Китаєм

У травні Сі Цзиньпін і Путін підписали у Пекіні спільну заяву про “нову еру” партнерства між країнами. У заяві йшлося про протистояння США у безпековій сфері та спільну позицію Москви та Пекіна у всіх питаннях ‒ від Тайваню та України до Північної Кореї і співпраці у сфері мирних ядерних технологій та фінансів.

Путін заявив, що співпраця Росії з Китаєм є "одним із головних стабілізуючих факторів на міжнародній арені”. Лідер окупантів додав, що країни разом "підтримують принципи справедливості та демократичного світового порядку, що відображає багатополярні реалії та порядок у світі, заснований на міжнародному праві”.

Китай, який говорив про “безмежне партнерство" з Москвою всього за два дні до початку повномасштабної війни Росії проти України, є одним з головних союзників Кремля на світовій арені.

Москва звернулася до Пекіна по допомогу після санкцій, запроваджених Заходом через вторгнення. Китай експортує до Росії матеріали, які дозволили їй відновити вичерпаний арсенал зброї.