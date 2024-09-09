ЄС розглядає блокування коштів для Словаччини через відступ від демократичних норм

Причиною цьому є рішення прем’єра Фіцо переглянути Кримінальний кодекс країни та закрити спеціальну прокуратуру, яка займалася справами хабарництва.

Європейський Союз працює над пропозицією покарати Словаччину за розмивання демократичних норм, що може призвести до припинення виділення коштів блоку для Братислави, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Європейська комісія підготувала рішення про запуск процедури через рішення прем’єр-міністра Роберта Фіцо скасувати спеціальну прокуратуру, яка наглядала за низками справ про корупцію щодо коштів ЄС.

Процес перебуває на початковій стадії і потребуватиме схвалення президентки Комісії Урсули фон дер Ляєн.

Близько 80% усіх державних інвестицій у Словаччині фінансуються з фондів ЄС. Будь-які потенційні проблеми з фінансуванням стануть серйозним ударом для цієї країни-члена ЄС і єврозони, яка вже стикається з проблемами через надмірний дефіцит державних фінансів.

Одна з пропозицій полягає в тому, щоб Комісія використовувала свій так званий механізм обумовленості, який дозволяє ЄС заморожувати фінансування, якщо він бачить, що його гроші перебувають під загрозою. Це дозволить утримати частину з 12,8 мільярдів євро фондів згуртування, виділених Словаччині в бюджеті блоку.

За словами одного з джерел, комісія також вивчає можливість повернути всі або частину з 2,7 мільярда євро так званого ковідного гранту, які Словаччина отримала від ЄС. Умовою виділення цих коштів було функціонування спецпрокуратури.