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ЄС розглядає блокування коштів для Словаччини через відступ від демократичних норм

Причиною цьому є рішення прем’єра Фіцо переглянути Кримінальний кодекс країни та закрити спеціальну прокуратуру, яка займалася справами хабарництва.

ЄС розглядає блокування коштів для Словаччини через відступ від демократичних норм
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз працює над пропозицією покарати Словаччину за розмивання демократичних норм, що може призвести до припинення виділення коштів блоку для Братислави, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Європейська комісія підготувала рішення про запуск процедури через рішення прем’єр-міністра Роберта Фіцо скасувати спеціальну прокуратуру, яка наглядала за низками справ про корупцію щодо коштів ЄС.

Процес перебуває на початковій стадії і потребуватиме схвалення президентки Комісії Урсули фон дер Ляєн. 

Близько 80% усіх державних інвестицій у Словаччині фінансуються з фондів ЄС. Будь-які потенційні проблеми з фінансуванням стануть серйозним ударом для цієї країни-члена ЄС і єврозони, яка вже стикається з проблемами через надмірний дефіцит державних фінансів.

Одна з пропозицій полягає в тому, щоб Комісія використовувала свій так званий механізм обумовленості, який дозволяє ЄС заморожувати фінансування, якщо він бачить, що його гроші перебувають під загрозою. Це дозволить утримати частину з 12,8 мільярдів євро фондів згуртування, виділених Словаччині в бюджеті блоку.

За словами одного з джерел, комісія також вивчає можливість повернути всі або частину з 2,7 мільярда євро так званого ковідного гранту, які Словаччина отримала від ЄС. Умовою виділення цих коштів було функціонування спецпрокуратури.

  • Після повернення Фіцо до влади торік у жовтні він привернув до себе пильну увагу Брюсселя через перегляд кримінального кодексу та відмову від спеціальної прокуратури, яка зосереджувалася на резонансних справах про хабарництво, включно з деякими, спрямованими проти його союзників.
  • У травні на Фіцо здійснили замах. Одужавши, він звинуватив у нападі ворожу атмосферу, яку розпалювали преса та опозиція. Потім він кардинально змінив політику щодо державних ЗМІ, поставивши мовники під контроль уряду.
  • У липні у Словаччині висунули звинувачення прокурору, який розслідував корупційну справу проти топпосадовців. Одним із ключових фігурантів у тій справі був Фіцо. 
  • Словаччина стане другою країною, що підпадає під дію механізму обумовленості ЄС після того, як блок заморозив 6,3 млрд євро із фондів єдності для Угорщини через порушення Будапештом верховенства закону.
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