ЄС розглядає блокування коштів для Словаччини через відступ від демократичних норм

Європейський Союз працює над пропозицією покарати Словаччину за розмивання демократичних норм, що може призвести до припинення виділення коштів блоку для Братислави, пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Європейська комісія підготувала рішення про запуск процедури через рішення прем’єр-міністра Роберта Фіцо скасувати спеціальну прокуратуру, яка наглядала за низками справ про корупцію щодо коштів ЄС.
Процес перебуває на початковій стадії і потребуватиме схвалення президентки Комісії Урсули фон дер Ляєн.
Близько 80% усіх державних інвестицій у Словаччині фінансуються з фондів ЄС. Будь-які потенційні проблеми з фінансуванням стануть серйозним ударом для цієї країни-члена ЄС і єврозони, яка вже стикається з проблемами через надмірний дефіцит державних фінансів.
Одна з пропозицій полягає в тому, щоб Комісія використовувала свій так званий механізм обумовленості, який дозволяє ЄС заморожувати фінансування, якщо він бачить, що його гроші перебувають під загрозою. Це дозволить утримати частину з 12,8 мільярдів євро фондів згуртування, виділених Словаччині в бюджеті блоку.
За словами одного з джерел, комісія також вивчає можливість повернути всі або частину з 2,7 мільярда євро так званого ковідного гранту, які Словаччина отримала від ЄС. Умовою виділення цих коштів було функціонування спецпрокуратури.
- Після повернення Фіцо до влади торік у жовтні він привернув до себе пильну увагу Брюсселя через перегляд кримінального кодексу та відмову від спеціальної прокуратури, яка зосереджувалася на резонансних справах про хабарництво, включно з деякими, спрямованими проти його союзників.
- У травні на Фіцо здійснили замах. Одужавши, він звинуватив у нападі ворожу атмосферу, яку розпалювали преса та опозиція. Потім він кардинально змінив політику щодо державних ЗМІ, поставивши мовники під контроль уряду.
- У липні у Словаччині висунули звинувачення прокурору, який розслідував корупційну справу проти топпосадовців. Одним із ключових фігурантів у тій справі був Фіцо.
- Словаччина стане другою країною, що підпадає під дію механізму обумовленості ЄС після того, як блок заморозив 6,3 млрд євро із фондів єдності для Угорщини через порушення Будапештом верховенства закону.