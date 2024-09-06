Politico: причиною обурення Угорщини через заборону трансферу нафти Україною є не брак енергоресурсів, а знижка від "Лукойла"

Будапешт купував російську нафту за значно зниженими цінами, аніж він робитиме це в інших поставках.

Цього тижня угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто літав до Росії скаржитися на те, що країну не можна буде "прогодувати", якщо Москва припинить постачання нафти. Однак, судячи з усього, це не так, бо нафти не бракує. Справжньою причиною занепокоєння Будапешта є не брак енергоресурсу, а наявність знижки на купівлю у "Лукойла", йдеться у матеріалі Politico.

Насправді ж Угорщину непокоїть те, що вона поступово втрачає російську знижку. Протягом двох років повномасштабної війни в Україні Будапешт користувався спеціальними винятками ЄС, які давали їй доступ до нафти з Росії за значно нижчими від ринку цінами.

У червні Україна заборонила російському "Лукойлу" постачати нафту своєю територією до країн Євросоюзу. Угорщина й Словаччина, яка також імпортувала нафту з Росії, заговорили про дефіцит енергії та стали вимагати втручання Брюсселя.

Однак у наступні тижні постачання нафти не припинили. Дані енергетичної служби Argus Media показують, що Угорщина та Словаччина отримали разом 720 000 тонн сирої нафти в серпні, порівняно з 792 000 в липні та 610 000 в червні. Єврокомісія цього тижня дала аналогічну оцінку.

Постачання російської нафти до ЄС має декілька шляхів. Заборона на трансфер нафти Україною стосується "Лукойла", але інші російські виробники можуть продавати її трейдеру, який зі свого боку продаватиме ЄС. А ще Хорватія може запропонувати власний трубопровід як альтернативу постачання. Однак ці варіанти дорожчі для Угорщини, бо російську знижку Будапешт використував для підвищення прибутків та зниження внутрішньої вартості пального.

Знижка на нафту "Лукойл" дозволила угорцям мати одну з найнижчих цін на пальне на континенті. А, окрім того, надлишок Угорщина продає з великою націнкою. Це важливо для уряду Віктора Орбана, який намагається збалансувати бюджет на тлі повільного економічного зростання, яке сприяє опозиційним рухам.

Михайло Гончар, президент київського аналітичного центру "Стратегія XXI", підрахував, що нафта, яку Угорщина отримувала від "Лукойлу", надходила з 20% знижкою порівняно з ринковими цінами.