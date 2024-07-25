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Єврокомісія відкинула претензії Угорщини та Словаччини до України щодо санкцій проти "Лукойлу"

Брюсселю знадобиться більше часу, щоб зібрати докази та оцінити правову ситуацію, заявив єврокомісар Валдіс Домбровскіс.

Єврокомісія відкинула претензії Угорщини та Словаччини до України щодо санкцій проти "Лукойлу"
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія загальмувала запит Угорщини та Словаччини закликати Київ скасувати санкції проти російської нафтової компанії “Лукойл”, пише The Financial Times.

Після повномасштабного вторгнення Москви в Україну Угорщині та Словаччині було надано виняток із загальноєвропейської заборони на імпорт російської нафти. Але Будапешт і Братислава заявили, що нещодавнє рішення Києва припинити транзит продукції “Лукойлу” з Росії через трубопровід “Дружба” може зменшити постачання.

Уряди звернулися до Європейської комісії, яка займається торговельною політикою ЄС, з проханням розпочати консультації в рамках торгової угоди з Україною. Але комісар ЄС з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс сказав Financial Times, що Брюсселю знадобиться більше часу, щоб зібрати докази та оцінити правову ситуацію.

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На вчорашній зустрічі офіційних представників торгівлі держав-членів євроблоку 11 країн підтримали його позицію. Жодна країна не стала на бік Будапешта та Братислави, повідомили FT троє дипломатів. За словами одного з них, торговельна угода з Україною містить пункт безпеки, який може призвести до зриву постачання.

Видання зазначає, що час прохання Будапешта особливо іронічний, враховуючи, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан глибоко роздратував більшість своїх партнерів з ЄС і Єврокомісію останніми тижнями, що в односторонньому порядку лобіював “мирний план щодо України” під час візитів до Росії та Китаю без схвалення Брюсселя.

Київ наполягає, що завдяки іншим російським компаніям по трубопроводу тече стільки ж нафти, як і раніше. Російська нафта становить 35-40% сировини єдиного нафтопереробного заводу Словаччини. Продукція, вироблена з цієї нафти, також експортується в саму Україну та Чехію за іншим винятком, наданим до 5 грудня.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що буде “змушений відреагувати”, якщо Україна не змінить свою позицію щодо “Лукойлу”. Він додав, що Словаччина допомагає Україні з запасами газу та постачанням електроенергії.Поставки “Лукойлу”, які проходять через Україну, становлять близько 25-30% імпорту нафти в країну.

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