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​​На Раді ЄС окремо обговорять поїздки Орбана до Москви і Пекіна, - Боррель

Також міністри відреагують на звинувачення угорської сторони на адресу ЄС на Радбезі ООН.

​​На Раді ЄС окремо обговорять поїздки Орбана до Москви і Пекіна, - Боррель
Жозеп Боррель
Фото: EPA/UPG

У рамках засідання Ради ЄС із закордонних справ міністри обговорять візити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви та Пекіна, а також звинувачення угорської сторони на адресу ЄС на Радбезі ООН.

Про це повідомив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я скличу засідання у вузькому складі, лише міністрів, щоб обговорити те, що сталося за останні тижні, починаючи з візитів до Москви, до Києва і до Пекіна прем'єр-міністра Орбана і виступів на Раді безпеки ООН його міністра закордонних справ, який звинуватив Європейський Союз у тому, що він є союзом, який підштовхує до війни. Це абсолютно неприйнятно", - сказав Боррель.

Він наголосив, що Європейський Союз підтримує Україну і "готовий закінчити цю війну на основі Статуту ООН".

"Ми обговоримо, як держави-члени оцінюють цю позицію країни, яка водночас за ротацією головує в ЄС", - зазначив Боррель.

  • З того часу, як 1 липня Угорщина взяла на себе переважно адміністративну роль в ЄС, Орбан використав це, щоб “підняти власний авторитет у міжнародній дипломатії”, зустрічаючись із лідерами, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським, президентом Росії Володимиром Путіним, президентом Китаю Сі Цзіньпіном і кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.
  • Під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії президент Володимир Зеленський висловив незадоволення діями Орбана. Він розкритикував "мирну місію", на яку угорський політик сам себе вповноважив, заявивши, що Євросоюз може теж вирішувати свої справи без залучення та присутності цієї особи.
  • Перед цим президент Євроради Шарль Мішель нагадав Орбану, що його ніхто не вповноважував представляти ЄС на міжнародній арені.
  • Орбан відповів, що продовжуватиме свою “миротворчу місію” і не попереджуватиме про свої візити.
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