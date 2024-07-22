​​На Раді ЄС окремо обговорять поїздки Орбана до Москви і Пекіна, - Боррель

Також міністри відреагують на звинувачення угорської сторони на адресу ЄС на Радбезі ООН.

У рамках засідання Ради ЄС із закордонних справ міністри обговорять візити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви та Пекіна, а також звинувачення угорської сторони на адресу ЄС на Радбезі ООН.

Про це повідомив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я скличу засідання у вузькому складі, лише міністрів, щоб обговорити те, що сталося за останні тижні, починаючи з візитів до Москви, до Києва і до Пекіна прем'єр-міністра Орбана і виступів на Раді безпеки ООН його міністра закордонних справ, який звинуватив Європейський Союз у тому, що він є союзом, який підштовхує до війни. Це абсолютно неприйнятно", - сказав Боррель.

Він наголосив, що Європейський Союз підтримує Україну і "готовий закінчити цю війну на основі Статуту ООН".

"Ми обговоримо, як держави-члени оцінюють цю позицію країни, яка водночас за ротацією головує в ЄС", - зазначив Боррель.