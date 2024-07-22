Гарріс заручилася підтримкою лідерів-демократів під час телефонних розмов, ‒ Reuters

Керівники виборчої кампанії та союзники віцепрезидентки США зробили вчора сотні дзвінків, закликаючи делегатів з’їзду Демократичної партії у серпні підтримати її кандидатуру.

Команда віцепрезидентки США Камали Гарріс почала обдзвонювати демократів майже одразу після заяви Джо Байдена про вихід з виборчих перегонів. Лідери Демократичної партії підтримали її, пише Reuters.

Керівники її кампанії та союзники зробили вчора сотні дзвінків від імені Гарріс, закликаючи делегатів з’їзду Демократичної партії у серпні підтримати висунення її кандидатом у президенти на виборах 5 листопада проти республіканця Дональда Трампа.

“Численні джерела повідомили, що дзвінки, спрямовані на блокування потенційних суперників від Демократичної партії, розпочалися майже одразу після того, як 81-річний Байден відмовився від участі у перегонах”, ‒ йдеться у матеріалі.

Інші співрозмовники розповіли виданню, що лідери з Демократичної партії підтримали Гарріс в телефонній розмові. Гарріс розмовляла з губернатором Пенсільванії Джошем Шапіро, потенційним кандидатом на посаду віцепрезидента, лідером демократів у Палаті представників Гакімом Джефрісом та головою фракції чорношкірих у Конгресі Стівеном Хорсфордом.

“59-річна Гарріс ‒ чорношкіра американка азійського походження, створила б абсолютно нову динаміку з 78-річним Трампом”, ‒ зазначає Reuters.

Водночас Трамп в ефірі CNN незабаром після заяви Байдена заявив, що Гарріс буде перемогти легше, ніж нинішнього американського лідера.