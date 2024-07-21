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Ізраїль заявив, що збив ракету, яку випустив Ємен

Єменські хусити заявляють про декілька випущених ракет.

Ізраїль заявив, що збив ракету, яку випустив Ємен
Армія Ізраїлю
Фото: EPA/UPG

Ізраїль заявив, що 21 липня збив ракету, запущену з Ємену, передає Reuters. Натомість єменську хусити повідомили про декілька ракет, якими вони атакували ізраїльське місто Ейлат.

Це сталося після суботнього удару Ізраїлю по позиціях хуситів. Перед цим вони вдарили безпілотниками і ракетами, що знову дестабілізувало ситуацію у Червоному морі. 

Ізраїль заявляє, що з початку війни в Газі хусити здійснили проти нього 200 атак, багато з яких вдалося відбити, і більшість із них не призвело до загибелі людей. У неділю їхня система протиракетної оборони Arrow 3 збила ракету класу "земля-земля", запущену з Ємену, перш ніж повітряна ціль перетнула територію Ізраїлю.

Того ж дня хусити заявили, що продовжать атакувати Ізраїль.

  • 20 липня Ізраїль, Велика Британія і США завдали авіаційного удару по складу палива і нафтопереробному заводу в єменському порту Аль-Худейда. У ЦАХАЛ удари по Ємену назвали відповіддю на атаки на Ізраїль за останні місяці.
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