Ізраїль заявив, що збив ракету, яку випустив Ємен

Ізраїль заявив, що 21 липня збив ракету, запущену з Ємену, передає Reuters. Натомість єменську хусити повідомили про декілька ракет, якими вони атакували ізраїльське місто Ейлат.

Це сталося після суботнього удару Ізраїлю по позиціях хуситів. Перед цим вони вдарили безпілотниками і ракетами, що знову дестабілізувало ситуацію у Червоному морі.

Ізраїль заявляє, що з початку війни в Газі хусити здійснили проти нього 200 атак, багато з яких вдалося відбити, і більшість із них не призвело до загибелі людей. У неділю їхня система протиракетної оборони Arrow 3 збила ракету класу "земля-земля", запущену з Ємену, перш ніж повітряна ціль перетнула територію Ізраїлю.

Того ж дня хусити заявили, що продовжать атакувати Ізраїль.