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У РФ мешканці Краснодара та Анапи перекривали вулиці через відсутність світла та води протягом кількох діб

За їхніми словами, мешканців не попереджають про відключення електроенергії, а комунальники не відповідають на їхні дзвінки.

У РФ мешканці Краснодара та Анапи перекривали вулиці через відсутність світла та води протягом кількох діб
Фото: скріншот відео

У РФ мешканці Краснодара та Анапи сьогодні перекривали вулиці через відсутність світла та води протягом кількох діб, повідомляє “Медуза” та низка російських телеграм-каналів. 

У Краснодарі мешканці перекрили вулицю через відключення електрики. На акцію протесту вийшли мешканці будинків у районі вулиці Кирила Россінського. За словами учасників акції, у їхніх будинках вже кілька днів продовжуються відключення електрики.

“Щодня відключали світло, щодня. Добу світла не було, спека 40+, будинків 10-15 – немає світла, у кожному будинку по 600 квартир”, – розповів один із місцевих мешканців.

За їхніми словами, мешканців не попереджають про відключення електроенергії, а комунальники не відповідають на їхні дзвінки. 

Тим часом в Анапі місцеві жителі перекрили дорогу через відсутність електрики. 

Протестувальники перекрили кілька смуг автомобільної дороги на перехресті вулиць Шевченка та Івана Голубця, пропускаючи лише машини швидкої допомоги.

Місцеві жителі скаржаться на відсутність електроенергії та води у своїх будинках. Кажуть, що відключення тривають чотири доби.

Перебої з електрикою в Краснодарському краї почалися 8 липня. Влада пояснила те, що відбувається, аномальною спекою. Також нещодавно був збій на Ростовській АЕС. 

Крім того, відомо про затримання деяких протестувальників.

Проблеми з виробленням електроенергії досі спостерігаються не тільки в Краснодарському краї. 19 липня влада офіційно оголосила про графіки тимчасових відключень світла в Ростовській області, а також в анексованих Криму, Запорізькій та Херсонській областях. 

У Криму у ніч на 20 липня виявилася повністю знеструмлена 50-тисячна Алушта.

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