Трамп проведе перший передвиборний мітинг після замаху

Разом із Трампом на заході буде присутній і кандидат у віце-президенти Джей Д. Венс.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп проведе свій перший передвиборний мітинг після того, як на його життя був здійснений замах.

Про це пише Reuters.

Мітинг пройде у Гранд-Рапідс, що у штаті Мічиган. Разом із Трампом на заході буде присутній і кандидат у віце-президенти Джей Д. Венс. Це буде їхня перша спільна передвиборна подія.

Поки невідомо, яку промову Трамп виголосить на мітингу, але передбачається, що на заходібуде багато його прихильників.Мітинг у Гранд-Рапідс проходитиме на критій арені, на відміну від заходу у Пенсільванії, коли на Трампа скоїли замах.

Секретна служба США, яка відповідає за охорону Трампа, відмовилася коментувати питання безпеки заходу в Гранд-Рапідс.