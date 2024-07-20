У Львові скоїли замах на Ірину Фаріон, вона померла у лікарні (доповнено)
У Львові скоїли замах на Ірину Фаріон, вона померла у лікарні (доповнено)
У світі стався глобальний IT-збій: скасовані рейси, проблеми з банкінгом та телебаченням (доповнено)
У світі стався глобальний IT-збій: скасовані рейси, проблеми з банкінгом та телебаченням (доповнено)
Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?
Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
​Чи вирушать грецькі F-16 в Україну?
​Чи вирушать грецькі F-16 в Україну?
У Миколаєві російська ракета влучила по дитячому майданчику, є загиблі (оновлено)
У Миколаєві російська ракета влучила по дитячому майданчику, є загиблі (оновлено)
Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози
Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози
Альтернативна історія: російські міфи про Одесу
Альтернативна історія: російські міфи про Одесу
Біля Сінгапуру горять два нафтові танкери
Біля Сінгапуру горять два нафтові танкери
ГоловнаСвіт

Трамп проведе перший передвиборний мітинг після замаху

Разом із Трампом на заході буде присутній і кандидат у віце-президенти Джей Д. Венс.

Трамп проведе перший передвиборний мітинг після замаху
Дональд Трамп
Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO

Кандидат у президенти США Дональд Трамп проведе свій перший передвиборний мітинг після того, як на його життя був здійснений замах.

Про це пише Reuters.

Мітинг пройде у Гранд-Рапідс, що у штаті Мічиган. Разом із Трампом на заході буде присутній і кандидат у віце-президенти Джей Д. Венс. Це буде їхня перша спільна передвиборна подія. 

Поки невідомо, яку промову Трамп виголосить на мітингу, але передбачається, що на заходібуде багато його прихильників.Мітинг у Гранд-Рапідс проходитиме на критій арені, на відміну від заходу у Пенсільванії, коли на Трампа скоїли замах.

Секретна служба США, яка відповідає за охорону Трампа, відмовилася коментувати питання безпеки заходу в Гранд-Рапідс. 

  • Напередодні Дональд Трамп на з'їзді Республіканської партії у Мілуокі офіційно прийняв номінацію як кандидат у президенти Сполучених Штатів.
  • 14 липня у кандидата в президенти США Дональда Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер у штаті Пенсільванія. 
  • Секретна служба США заявила, що загинув один із учасників мітингу та ймовірний нападник, ще дві людини у важкому стані. Стрільця вбили співробітники Секретної служби.
  • Імовірним нападником є 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку (штат Пенсильванія). Чоловік сидів на даху більш ніж в 119 метрах від сцени.
  • В автомобілі та вдома у підозрюваного у замаху на експрезидента США знайшли матеріали для виготовлення вибухівки
  • ФБР розглядає стрілянину як замах на вбивство і можливий внутрішній терористичний акт.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies