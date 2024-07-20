Трамп проведе перший передвиборний мітинг після замаху

Кандидат у президенти США Дональд Трамп проведе свій перший передвиборний мітинг після того, як на його життя був здійснений замах.
Про це пише Reuters.
Мітинг пройде у Гранд-Рапідс, що у штаті Мічиган. Разом із Трампом на заході буде присутній і кандидат у віце-президенти Джей Д. Венс. Це буде їхня перша спільна передвиборна подія.
Поки невідомо, яку промову Трамп виголосить на мітингу, але передбачається, що на заходібуде багато його прихильників.Мітинг у Гранд-Рапідс проходитиме на критій арені, на відміну від заходу у Пенсільванії, коли на Трампа скоїли замах.
Секретна служба США, яка відповідає за охорону Трампа, відмовилася коментувати питання безпеки заходу в Гранд-Рапідс.
- Напередодні Дональд Трамп на з'їзді Республіканської партії у Мілуокі офіційно прийняв номінацію як кандидат у президенти Сполучених Штатів.
- 14 липня у кандидата в президенти США Дональда Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер у штаті Пенсільванія.
- Секретна служба США заявила, що загинув один із учасників мітингу та ймовірний нападник, ще дві людини у важкому стані. Стрільця вбили співробітники Секретної служби.
- Імовірним нападником є 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку (штат Пенсильванія). Чоловік сидів на даху більш ніж в 119 метрах від сцени.
- В автомобілі та вдома у підозрюваного у замаху на експрезидента США знайшли матеріали для виготовлення вибухівки.
- ФБР розглядає стрілянину як замах на вбивство і можливий внутрішній терористичний акт.