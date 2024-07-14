Замах на Трампа: у машині підозрюваного стрільця знайшли матеріали для виготовлення вибухівки

Зброю, яку використовував нападник, придбав його батько не менше шести місяців тому.

В автомобілі підозрюваного у замаху на експрезидента США Дональда Трампа знайшли матеріали для виготовлення вибухівки, повідомляє Associated Press із посиланням на співробітників правоохоронних органів.

Такі ж матеріал виявили і вдома у нападника.

Слідчі вважають, що зброю, яку використовував 20-річний Томас Метью Крукс, придбав його батько не менше шести місяців тому. Наразі силовики працюють над тим, щоб зрозуміти, коли і як Крукс-молодший отримав зброю і зібрати додаткову інформацію про нього.

Влада повідомила журналістам, що Крукс не мав при собі документів, які б посвідчували особу, тому довелося використовувати ДНК та інші. Правоохоронні органи виявили на місці злочину гвинтівку типу AR.

Замах на Дональда Трампа. Що відомо