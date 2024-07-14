Литовська поліція виявила фургон із групою нелегалів з Афганістану та Ірану

У вантажному відсіку поліцейські виявили п'ятьох громадян Ірану і 13 громадян Афганістану.

Поліція Литви зупинила в місті Утена фургон марки Fiat Ducato, де у якому вантажному відсіку виявили велику групу нелегальних мігрантів з Ірану і Афганістану.

Про це повідомляє литовське видання Delfi.

За інформацією поліції, за кермом фургона був громадянин Румунії.

Під час перевірки у вантажному відсіку працівники поліції виявили п'ятьох громадян Ірану і 13 громадян Афганістану.

Усіх затриманих передали прикордонній службі, розпочато досудове розслідування за фактом незаконного перевезення людей.

Відомо, що автомобіль із нелегалами прибув із Латвії, тож у разі підтвердження інформації, згідно з процедурою, їх повернуть до Латвії.

За попередніми даними, нелегали збиралися транзитом через Литву і Польщу пробратися до країн Західної Європи.

У Польщі створять спецпідрозділи прикордонників для захисту рубежів від агресивних дій нелегальних мігрантів.