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Німеччина розробляє план перекидання військ у разі нападу Росії на НАТО, – Der Spiegel

Фактично це перший об'ємний план забезпечення безпеки ФРН від військових нападів за останні тридцять років, тобто з часів холодної війни.

Німеччина розробляє план перекидання військ у разі нападу Росії на НАТО, – Der Spiegel
Ілюстравтине фото: Солдати Бундесверу на навчаннях
Фото: предоставлено автором

Бундесвер разом із союзниками по НАТО в рамках "Оперативного плану Німеччина" (OPLAN DEU) розробляє схему перекидання військових на схід Європи у разі можливого військового конфлікту Альянсу з Росією, пише DW із посиланням на матеріал Der Spiegel.

У випадку нападу Росії на східному фланзі НАТО через Німеччину протягом 3-6 місяців буде необхідно перекинути до 800 тисяч солдатів Альянсу, а також понад 200 тисяч одиниць різної техніки. Ключовою дорогою для військової колони із заходу на схід стане автомагістраль А2, що йде від міста Оберхаузен у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія до кільцевої автодороги Берліна.

Бундесвер, влада земель та федеральний уряд продовжують роботу над цим секретним планом, пише Der Spiegel. Зокрема, опрацьовується питання безпеки маршруту, його вузькі місця та альтернативи. Як "вузьке місце" Der Spiegel називає міст Хоенварте через Ельбу на північ від Магдебурга довжиною майже 1200 метрів. У разі диверсії або ракетної атаки на нього A2 виявиться повністю паралізованою.

"У цих сценаріях про солдатів потрібно буде дбати і розміщувати під час їхнього транспортування, а для їхньої техніки знадобиться пальне та інфраструктура", - сказав виданню президент Федерального управління цивільного захисту та допомоги при стихійних лихах Ральф Тізлер.

У червні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, виступаючи у бундестазі, попередив, що ФРН має бути готовим до оборони у разі нападу Росії до 2029 року. "Ми не маємо права нехтувати нашою обороною. Путінська військова економіка працює над підготовкою до наступного конфлікту. До 2029 року ми повинні бути готові до оборони і вжити заходів до стримування, щоб запобігти найжахливішому", - заявив Пісторіус. 

Для вирішення цього завдання міністр окреслив три головні проблеми: "Техніка, особовий склад та фінанси".

Зокрема, міністр наголосив на необхідності збільшення бюджету на оборону і згадав реформу призову на військову службу у вигляді часткового повернення загального військового обов'язку.

Оперативний план оборони Німеччини – стратегічний документ у кілька сотень сторінок на випадок загроз безпеці країни – почали розробляти у березні 2023 року на тлі війни в Україні. Фактично це перший об'ємний план забезпечення безпеки ФРН від військових нападів за останні тридцять років, тобто з часів холодної війни.

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