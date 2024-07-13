У Швейцарії російського дипломата підозрюють у шпигунстві

Федеральна прокуратура Швейцарії веде розслідування за підозрою у шпигунстві щодо російського дипломата (з дипломатичною акредитацією у Берні) та ще двох фігурантів, які, за даними влади, намагалися закупити зброю та інші небезпечні матеріали, пише DW.

Двох чоловіків, які не мають дипломатичної недоторканності, підозрюють у порушенні закону про військове майно. Щодо російського дипломата федеральний департамент юстиції та поліції Швейцарії задовольнив клопотання федеральної прокуратури про дозвіл на проведення розслідування. При цьому на його ім'я було видано "національний ордер на затримання".

Раніше газета Tages-Anzeiger писала, що росіянин залишив Швейцарію після того, як проти нього було висунуто звинувачення в порушенні закону про військове майно.

МЗС країни підтвердило, що після виїзду дипломатична недоторканність росіянина втратила чинність. У його справі в країні пройшли обшуки у низці будинків. Тим часом щодо підозрюваного діє презумпція невинності, нагадують у прокуратурі.

У 2023 році Федеральна розвідувальна служба Швейцарії заявила, що країна лідирує в Європі за кількістю російських агентів, що працюють там під дипломатичним прикриттям. За оцінкою голови спецслужби Крістіана Дюссі, близько третини від 220 дипломатичних чи інших співробітників російського диппредставництва у Швейцарії пов'язані зі спецслужбами РФ.