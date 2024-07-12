NYT: передвиборча кампанія Джо Байдена недоотримає майже 90 млн від донорів - вони заморозили кошти

Так донори відреагували на небажання нинішнього президента США відмовитися від участі у виборах.

Великі донори Демократичної партії США вирішили заморозити майже 90 мільйонів доларів пожертв на виборчу кампанію Джозефа Байдена, повідомляє The New York Times з посиланням на два джерела.

Це рішення вони обґрунтовують тим, що лідер США відмовляється знімати свою кандидатуру з президентських виборів.

Кошти недоотримає пробайденівський коаліційний виборчий штаб Future Forward.

Крім того, збільшилася кількість демократів із Палати представників, які закликають Байдена вийти з перегонів після його останньої пресконференції цього тижня.