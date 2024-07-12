NYT: передвиборча кампанія Джо Байдена недоотримає майже 90 млн від донорів - вони заморозили кошти

Великі донори Демократичної партії США вирішили заморозити майже 90 мільйонів доларів пожертв на виборчу кампанію Джозефа Байдена, повідомляє The New York Times з посиланням на два джерела.
Це рішення вони обґрунтовують тим, що лідер США відмовляється знімати свою кандидатуру з президентських виборів.
Кошти недоотримає пробайденівський коаліційний виборчий штаб Future Forward.
Крім того, збільшилася кількість демократів із Палати представників, які закликають Байдена вийти з перегонів після його останньої пресконференції цього тижня.
- Минулого тижня донори демократичної партії США, громадські лідери та керівники деяких бізнесів надіслали листа президенту США Джо Байдену, в якому закликали його припинити участь у виборах. Лист має вже 168 підписантів.
- Тоді президент США провів приватну розмову зі своїм Національним фінансовим комітетом, до якого входять сотні провідних донорів і постачальників демократів, і заявив, що не збирається знімати свою кандидатуру.
- Питання зняття кандидатури Байдена виникло після його дебатів із Дональдом Трапом, де Байден мав слабкий виступ.
- За ексклюзивною інформацією видання CNN, почесна спікерка Конгресу Ненсі Пелосі та колишній президент США Барак Обама провели розмову щодо перевиборчої кампанії Джо Байдена, у якій висловили сумнів щодо шансів чинного глави держави перемогти у листопаді Дональда Трампа.