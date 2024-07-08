Байден повідомив донорам партії, що не збирається зніматись з виборів, - ЗМІ

Президент США Джо Байден провів приватну розмову зі своїм Національним фінансовим комітетом, до якого входять сотні провідних донорів і постачальників демократів.

Про це повідомляє Politico.

“У мене є одна робота, і це перемогти Дональда Трампа. Я абсолютно впевнений, що я найкраща людина, яка зможе це зробити. Отже, ми закінчили говорити про дебати, настав час взяти Трампа наприціл”, — сказав Байден.

Він наголосив, що демократи мають приблизно 40 днів до з’їзду і 120 днів до виборів. Отже, вони не можуть більше витрачати час на відволікання.

Таким чином, на думку видання, Байден та його союзники працюють, щоб “зупинити дезертирство в партії”.

На зустрічі Байден сказав, що його стратегія полягає в “атаці, атаці, атаці”, і кілька разів повторив, що не збирається виходити з перегонів: “Я вам кажу, люди, я нікуди не піду. Я в цьому до кінця, і я збираюся перемогти Трампа."

Втім, в середовищі донорів все ще залишається стурбованість і розчарування щодо здатності Байдена перемогти Трампа в листопаді.

Один з донорів зазначив, що від багатьох чує думку, що Байден має піти, в той час як протилежної думки дотримуються не багато демократів. А деякі навіть говорять, що не будуть більше давати гроші.