"Я балотуватимусь": Байден заявив своєму штабу, що не піде з президентських перегонів

Президент США Джо Байден провів онлайн-зустріч з членами свого передвиборчого штабу, під час якої запевнив їх у незмінності планів щодо переобрання на другий термін.

Як пише Reuters, двоє джерел з внутрішнього кола господаря Білого дому підтвердили обіцянку демократа залишитися у виборчих перегонах. Під час спілкування Байден чітко заявив "Я буду балотуватися".

Те ж саме повідомлення президент готується передати і високопоставленим демократам, з якими у нього також заплановано спілкування на вечір середи за східноамериканським часом.

На тлі цього перші результати опитувань після провальних з боку Байдена дебатів демонструють відчутну перевагу Дональда Трампа. Wall Street Journal оцінюють шанси кандидатів як 48% проти 42% на користь республіканця. За підрахунками Times, 49% американців зараз готові голосувати за Трампа, в той час як Байдена підтримують 43%.