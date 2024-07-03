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США оголосили вміст нового пакету допомоги Україні

Україна отримає, зокрема, ракети для ППО та протитанкові засоби.

США оголосили вміст нового пакету допомоги Україні
ППО Hawk
Фото: Мілітарний

Адміністрація Джо Байдена оголосила про нову додаткову безпекову допомогу Україні.

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

Нова допомога Україні у розмірі 150 млн доларів надаватиметься за рахунок пакету президентських розширень (PDA). 

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До пакету входять:

  • ракети для ЗРК HAWK;
  • боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • мінометні снаряди калібру 81 мм;
  • ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
  • підривне обладнання та боєприпаси;
  • тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки;
  • тактичні аеронавігаційні системи та обладнання забезпечення літаків; 
  • запасні частини, технічне обслуговування та інше польове та допоміжне обладнання.

Також Пентагон оголосив про значний пакет ракет-перехоплювачів протиповітряної оборони, використовуючи кошти Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI) на суму приблизно 2,2 млрд доларів. 

Гроші підуть на закупівлю для України перехоплювачів систем ППО Patriot і NASAMS.

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