США оголосили вміст нового пакету допомоги Україні

Адміністрація Джо Байдена оголосила про нову додаткову безпекову допомогу Україні.
Про це повідомила пресслужба Пентагону.
Нова допомога Україні у розмірі 150 млн доларів надаватиметься за рахунок пакету президентських розширень (PDA).
До пакету входять:
- ракети для ЗРК HAWK;
- боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- мінометні снаряди калібру 81 мм;
- ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
- підривне обладнання та боєприпаси;
- тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки;
- тактичні аеронавігаційні системи та обладнання забезпечення літаків;
- запасні частини, технічне обслуговування та інше польове та допоміжне обладнання.
Також Пентагон оголосив про значний пакет ракет-перехоплювачів протиповітряної оборони, використовуючи кошти Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI) на суму приблизно 2,2 млрд доларів.
Гроші підуть на закупівлю для України перехоплювачів систем ППО Patriot і NASAMS.