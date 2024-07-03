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Ворог нарощує темпи наступальних дій на Харківському напрямку, — Сили оборони

Росіяни перекинули під Вовчанськ і Липці підрозділи з Куп'янського напрямку.

Ворог нарощує темпи наступальних дій на Харківському напрямку, — Сили оборони
Фото: Генштаб

Російська армія на Харківському напрямку намагається відновити темпи наступальних дій. Ворог перекинув підрозділи із Куп'янського напрямку в райони Вовчанська і Липців.

Про це повідомив представник відділу комунікацій оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" полковник Віталій Саранцев, цитує "Інтерфакс.Україна".

"На нашому напрямку ворог намагається нарощувати темпи наступальних дій. Намагається вклинюватися в оборону наших військ або відновити втрачене становище", — зазначив Саранцев.

Ворог провів заміну небоєздатних ударних частин і штурмових загонів і продовжує нарощувати темпи наступу. Росіяни змушені вводити резерви або здійснювати переміщення військ з інших напрямків. 

"А в район н.п. Глибоке противник здійснив перекидання груп зі складу першого мотострілецького батальйону. Ці підрозділи були перекинуті з іншого напрямку — зокрема, з Куп'янського", — повідомив Саранцев.

  • Раніше речник ОТУВ "Харків" повідомляв, що ворог перемістив у Вовчанськ три штурмові групи з іншого напрямку.
  • За даними Генштабу, від початку доби Сили оборони відбили шість ворожих атак у районі Вовчанська та Липців. 
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