Ворог нарощує темпи наступальних дій на Харківському напрямку, — Сили оборони

Росіяни перекинули під Вовчанськ і Липці підрозділи з Куп'янського напрямку.

Російська армія на Харківському напрямку намагається відновити темпи наступальних дій. Ворог перекинув підрозділи із Куп'янського напрямку в райони Вовчанська і Липців.

Про це повідомив представник відділу комунікацій оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" полковник Віталій Саранцев, цитує "Інтерфакс.Україна".

"На нашому напрямку ворог намагається нарощувати темпи наступальних дій. Намагається вклинюватися в оборону наших військ або відновити втрачене становище", — зазначив Саранцев.

Ворог провів заміну небоєздатних ударних частин і штурмових загонів і продовжує нарощувати темпи наступу. Росіяни змушені вводити резерви або здійснювати переміщення військ з інших напрямків.

"А в район н.п. Глибоке противник здійснив перекидання груп зі складу першого мотострілецького батальйону. Ці підрозділи були перекинуті з іншого напрямку — зокрема, з Куп'янського", — повідомив Саранцев.