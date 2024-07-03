Лубінець: близькі родичі київських посадовців використовують дітей-сиріт, щоб уникнути мобілізації і втекти за кордон

Майже 70 дітей у супроводі 20 осіб вивезли до Німеччини, але наразі там не залишилося жодного супроводжуючого.

Під час моніторингових візитів працівники Офісу Омбудсмана випадково виявили, що посадовці служби у справах дітей та сім’ї Києва й Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 відправили своїх близьких родичів супроводжувати дітей за кордон.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмана, у березні 2022, коли тривали активні бойові дії поблизу Києва, 68 вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 у супроводі 20 осіб евакуювали до колишнього молодіжного табору міста Вупперталь у Німеччині.

"Ці вихованці – діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та діти, які перебувають у складних життєвих обставинах. Мої представники цього року під час моніторингових візитів відвідували заклади за кордоном, де перебувають українські діти. Ми навідалися й до вищезазначеного табору. Працівників Офісу Омбудсмана туди не допустили. Причина – на території були відсутні супроводжуючі від України, а діти перебувають виключно під опікою німецької сторони", - розповів Лубінець.

Уповноважений додав, що за інформацією німецьких супроводжуючих, з початку евакуації було 55 дітей, проте відповідно до наказу директора Центру до Німеччини евакуювали 68.

"Запитання – а де 13 дітей? Моніторингова група так і не змогла перевірити ці дані через ненадання інформації", - повідомив омбудсман.

Опісля відбулися нові позапланові візити до служби у справах дітей та сім’ї й Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1, аби з’ясувати обставини, ознайомитися з документами щодо евакуації та поспілкуватися з керівництвом.

"Те, що ми дізналися, шокувало: керівництво не володіє інформацією про ситуацію у закладі! У Службі й Центрі немає у наявності копій документів чи будь-яких документів про умови перебування дітей під опікою німецької сторони. Нам вдалось довідатися: серед супроводжуючих осіб під час евакуації в офіційних наказах були люди, які не мають стосунку до цієї сфери, й лише за день до цього стали працівниками закладів, а деякі зовсім ніколи не були працевлаштовані", - повідомив Лубінець.

Серед цих людей – близький родич керівника служби у справах дітей та сім’ї і близький родич керівника Центру соціально-психологічної реабілітації, а серед супроводжуючих - ще чотири особи, підстави для виїзду яких потребують додаткового вивчення.

"Кожен з супроводжуючих чоловіків звільнилися з посад після того, як опинилися за межами держави і жоден з них наразі не працює у цих органах. Щобільше, вони не повернулися до України. Цей факт наштовхує на думку, що це все була “спланована акція“!", - наголосив омбудсман.

Лубінець додав, що хоча керівництво обох структур не повідомляло про все це на нарадах чи у звітах, але продовжили їздити у робочі відрядження до Вупперталю на зустріч до своїх близьких родичів під виглядом робочих питань.

При цьому в одного з керівників відсутній звіт про відрядження, а в іншого "написані “під копірку” в буквальному сенсі слова: не містить жодної інформації про проблеми дітей, встановлення німецької опіки, звільнення українських супроводжуючих і з року в рік у звіті на третину сторінки можна побачити лише зміну в одній цифрі: 2022 рік на 2023", додав уповноважений.

Лубінець скерував відповідні листи до Офісу Генпрокурора, Нацполу, Мінсоцполітики, Нацсоцсервісної служби, КМДА, де перелічив виявлені факти і підкреслив, що вони можуть бути непоодинокі.