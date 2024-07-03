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Міноборони: 2 мільйони українців оновили свої дані у "Резерв+"

Кількість людей, що оновлює дані, продовжує зростати щодня.

Міноборони: 2 мільйони українців оновили свої дані у "Резерв+"
2 мільйони українців оновили свої дані у "Резерв+"
Фото: Міноборони

Вже 2 млн українців оновили свої військово-облікові дані у "Резерв+" без втрати часу й очікування.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко

“Кількість людей, що оновлює дані, продовжує зростати щодня. Ми порахували: якщо б 2 мільйони пішли одночасно оновлювати дані у всі ТЦК в Україні, то це б зайняло понад 235 днів”, - розповіла Черногоренко.

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В Міноборони нагадали, що оновлення даних через застосунок займає лише кілька хвилин. 

"Резерв+" став першим місцем, куди українці звертаються для оновлення даних. На другому місці — ЦНАПи, на третьому — ТЦК та СП.

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