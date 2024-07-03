Міноборони: 2 мільйони українців оновили свої дані у "Резерв+"

2 мільйони українців оновили свої дані у "Резерв+"

Вже 2 млн українців оновили свої військово-облікові дані у "Резерв+" без втрати часу й очікування.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко

“Кількість людей, що оновлює дані, продовжує зростати щодня. Ми порахували: якщо б 2 мільйони пішли одночасно оновлювати дані у всі ТЦК в Україні, то це б зайняло понад 235 днів”, - розповіла Черногоренко.

В Міноборони нагадали, що оновлення даних через застосунок займає лише кілька хвилин.

"Резерв+" став першим місцем, куди українці звертаються для оновлення даних. На другому місці — ЦНАПи, на третьому — ТЦК та СП.