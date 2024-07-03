Ворожі ДРГ продовжують спроби прорватися на Сумщину, Сили оборони їх знищують, — ОВА

Російські ДРГ систематично намагаються прорватися в Сумську область, проте Сили оборони їх ліквідовують.

Про це розповів начальник Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону.

"Диверсійно-розвідувальні групи систематично намагаються зайти на нашу територію, і завдячуючи нашим прикордонним військам, нашим збройним силам, десятки цих диверсійних груп було знищено", — розповів очільник ОВА.

На початку липня заа даними ISW українські сили обстріляли обмежені позиції армії РФ у будинках і лісі на північ від Журавки На Сумщині. Володимир Артюх розповів, що таке явище "системне".

"Наші Збройні сили застосовують відповідні артилерійські, прикордонні підрозділи, які знищують ворога, який намагається зайти. В Журавці були намагання сконцентрувати невеликі підрозділи, але ворог отримав адекватну дію з боку наших Збройних сил", — продовжив Артюх.

Також відомо, що російські ДРГ кілька разів намагалися зайти у село Лукашівка Великописарівської громади, де й були знищені ЗСУ. Практично щодня ворог намагається прориватися на Сумщину.

Сили оборони: росіяни продовжують проводити демонстраційні дії на напрямку населених пунктів Козинка і Велика Писарівка Сумської області й активізували диверсії проти інфраструктури в прифронтових областях