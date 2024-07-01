Джерела в Силах оборони: Росія активізувала ДРГ у Сумській області та диверсії в прифронтових областях

Росіяни продовжують проводити демонстраційні дії на напрямку населених пунктів Козинка і Велика Писарівка Сумської області й активізували диверсії проти інфраструктури в прифронтових областях. Про це LB.ua повідомили джерела в Силах оборони.

Крім того, окупанти 30 червня застосували нову тактику ракетних ударів – здійснили раптовий одиночний удар по Києву. Очікується, що ворог продовжить активно використовувати оперативно-тактичну авіацію для завдання масованих або зосереджених ударів.

З урахуванням існуючого графіку спорядження ракетоносіїв та заходів підготовки екіпажів, росіяни на початку тижня набули готовності до завдання чергового масованого/комбінованого ракетно-авіаційного удару по території України.

Росія також продовжує нарощувати сухопутний потенціал і перекидає на окуповану територію війська, озброєння і техніку, нарощує там оборонні спроможності.

Наземне угруповання збройних сил Росії, що бере участь у бойових діях, налічує до 522 300 осіб, нацгвардії – ще до 35,8 тисяч. Тижнем раніше їхню кількість оцінювали в 521 000 і 35,8 тисяч відповідно, тобто за тиждень зросла кількість лише збройних сил. До цього протягом декількох тижнів Росія перекидала не лише нових військових ЗС, а й гвардійців.

Сили оборони зі свого боку нарощують дальність та інтенсивність ударів по цілях ворога в глибині його території. Також захисники вражають цілі на окупованих територіях і проводять кібератаки й заходи інформаційного впливу, які дозволяють українській стороні досягти щонайменше деморалізуючих ефектів впливу на населення держави-агресора.